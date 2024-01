Djalo a un passo dalla Juventus: le ultime | CM.IT

I bianconeri stanno chiudendo l’operazione per il difensore portoghese: il classe ’99, che aveva una intesa con l’Inter, firmerà fino a giugno 2028

Dopo la decisione dell’Inter di non rilanciare, la Juventus ha avuto strada libera per Tiago Djalo. Raggiunto l’accordo col Lille, come raccolto da Calciomercato.it è adesso in arrivo quello con gli agenti del difensore portoghese in scadenza di contratto a giugno.

Con un passato nella Primavera del Milan, il classe ’99 sarà subito un calciatore bianconero firmando un contratto fino a giugno 2028 da circa 3 milioni di euro a stagione. Nelle casse del club transalpino, invece, finiranno 3-4 milioni di euro per la cessione del cartellino.