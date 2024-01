Juventus, mossa a sorpresa: Kean ceduto ai rivali in Serie A

Mossa a sorpresa da parte della Juventus, Moise Kean può partire e può restare in Serie A

Un problema attaccante che persiste da inizio stagione. Nonostante la mancanza di gol dei propri centravanti, la Fiorentina ha concluso il girone d’andata al quarto posto. Il problema gol però è notevole.

Nzola ha segnato soltanto tre gol in stagione tra campionato e coppe. Beltran è invece a quota cinque e non ha fatto molto meglio dell’angolano. Ecco perché la società viola è in cerca di nuovi innesti per quanto riguarda l’attacco. In più lo stesso Nzola, nonostante abbia rinunciato alla Coppa d’Africa, sarebbe pronto a cogliere l’occasione di salutare Firenze, anche in prestito, se dovesse presentarsi la giusta proposta. Se il centravanti ex Spezia dovesse partire è chiaro che la Fiorentina dovrà necessariamente intervenire sul mercato. E in questo senso uno dei nomi più accreditati a sbarcare a Firenze in questo mercato di gennaio è Moise Kean.

Fiorentina, Nzola in uscita: offerta per Dia, ma occhio a Kean

Nonostante la rivalità in campo, soprattutto dal lato viola, Juventus e Fiorentina potrebbero imbastire dunque una nuova trattativa che vedrebbe coinvolto il natio di Vercelli.

Secondo quanto svelato dall’edizione fiorentina di ‘Repubblica’, la società toscana sta sondando il terreno per un rinforzo in attacco e potrebbe bussare alla porta della Juventus per chiedere il prestito di Moise Kean. Complice anche l’esplosione di Yildiz, il numero 18 ha perso minuti e spazio e anche in vista degli Europei potrebbe approdare a Firenze per sei mesi con la possibilità di giocare di più e di potersi far notare anche in campo europeo visto l’impegno dei viola in Conference League. L’asse tra viola e bianconeri è ormai consolidato e non è escluso che si possa concretizzare qualcosa.

Kean però non sarebbe il primo obiettivo. Il nome in cima alla lista della dirigenza viola è quello di Boulaye Dia. Il prezzo del cartellino del senegalese si è ridotto, ma c’è da fare attenzione anche al Milan. La Fiorentina avrebbe già formulato un’offerta, ma c’è il punto interrogativo legato anche alle condizioni dell’attaccante, alle prese con problemi fisici e ugualmente partito per la Coppa d’Africa. Tra le alternative a Dia c’è appunto Kean, ma il bianconero non è il solo. In casa viola piace anche Belotti, che con la Roma non sta trovando molto spazio. Qualcosa in quel di Firenze bolle in pentola, ma resterà da capire se la società deciderà di intervenire a prescindere dall’eventuale partenza di Nzola.