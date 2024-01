UFFICIALE, Terracciano è del Milan: tutti i dettagli

Il Milan consegna il primo inforzo a Stefano Pioli. Si è conclusa la trattativa con il Verona per l’eclettico difensore esterno

Un primo innesto per ampliare una rosa falcidiata dagli infortuni. La dirigenza del Milan ha chiuso una volta per tutte la trattativa con il Verona per Filippo Terracciano, ventunenne difensore esterno nato e cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas.

Il Milan attraverso un comunicato ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Terracciano che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028. Si tratta di un giovane esterno messosi in luce in questo campionato, il giusto innesto per Stefano Pioli che ha visto il reparto arretrato ridotto all’osso dagli infortuni.