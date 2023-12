Nuovo infortunio per il Milan: Pioli è nei guai

Incredibile ma vero, il Milan perde un altro calciatore per infortunio e per Pioli è emergenza totale

Sta assumendo contorni quasi grotteschi il bollettino medico in casa Milan di questa stagione. Dopo aver perso una pedina fondamentale per la difesa come Fikayo Tomori a causa dell’ennesimo infortunio muscolare dell’annata rossonera, ecco che Stefano Pioli perde un altro calciatore importante.

A segno nelle ultime tre partite giocate in campionato con la formazione rossonera, Luka Jovic quest’oggi si è limitato ad un lavoro personalizzato. L’attaccante serbo non ha ancora smaltito la botta alla caviglia subita in occasione del pareggio dell’ultimo turno contro la Salernitana. Una gara raddrizzata proprio dalla rete dell’ex Fiorentina per il pareggio definitivo e che ha evitato a Pioli guai ben peggiori.

Le condizioni di Jovic andranno dunque valutate nelle prossime 48 ore, nelle ultime due sedute di allenamento in programma prima del match della 18esima giornata di Serie A contro il Sassuolo. Nonostante in questo momento siano rivolti specialmente alla difesa i pensieri di Pioli, a causa dell’indisponibilità di ben quattro centrali di ruolo fuori per infortunio, anche in avanti l’assenza di Okafor non lascia tranquillo il tecnico rossonero che spera di recuperare l’ex Real Madrid per la sfida di sabato.

Verso Milan-Sassuolo, Pioli perde pure Jovic

In questo momento, va ricordato che Luka Jovic è a tutti gli effetti il vice Giroud nell’organico di Stefano Pioli.

E’ vero che il club rossonero, oltre ai tanti nomi circolati per la difesa, sta lavorando anche alla possibilità di aggiungere all’organico un nuovo centravanti che possa dare maggiori garanzie rispetto al serbo. Ma allo stesso tempo va sottolineata la reazione avuta da Jovic nelle ultime settimane dopo la critiche ricevute.

Tre reti messe a segno nelle ultime tre apparizioni di campionato ed una condizione sempre più crescente. In un momento così complicato e delicato per la stagione rossonera, contro un avversario storicamente ostico come il Sassuolo, poter recuperare quantomeno per la panchina Jovic sarebbe comunque una buona notizia per Pioli e per tutti i tifosi milanisti.