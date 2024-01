Napoli, Meluso: “No a esonero Mazzarri. Valutiamo ritiro, ci scusiamo con i tifosi “

Il Napoli valuta anche il ritiro dopo la sconfitta contro il Torino: parla Mauro Meluso nel post-partita e si scusa con i tifosi.

Il Napoli decide di non mandare calciatori e vice allenatore davanti alle telecamere. Mazzarri è squalificato e non può presentarsi. Una sorta di silenzio stampa dal parte della squadra, decisa dal club per evitare domande scomode e ulteriori tensioni dopo l’ennesima sconfitta stagionale.

Mauro Meluso ci mette la faccia. Il direttore sportivo, nel momento più drammatico della stagione, si presenta ai microfoni di DAZN e dopo il 3-0 de Torino spiega i motivi del ritardo in diretta tv: “Abbiamo aspettato che Mazzarri avesse l’ok per scendere negli spogliatoi. Il contenuto di quanto si è detto resta tra di noi, ma è stata una partita della quale ci scusiamo con la nostra gente per chi l’ha vista da casa e chi è venuto fino a Torino – Poi ha aggiunto – Stiamo pensando di fare qualcosa per stimolare la squadra, per cercare di ritornare su una normalità che anche per tanti infortunati e i giocatori in Coppa d’Africa. Non è una giustificazione questa, ma queste defezioni ci condizionano. Avevamo Politano che veniva da una settimana difficile, trascorsa con un problemino muscolare. Abbiamo avuto una serie di cose negative, che però non giustificano la prestazione di oggi”.

Meluso esclude esonero di Mazzarri: “Gode fiducia del club”

A Torino era presente anche Antonio Conte sugli spalti. E’ lui uno dei nomi papabili come successore di Mazzarri al termine di questa stagione. Ma dopo questa sconfitta, si è ipotizzato anche un ribaltone in panchina. Il secondo dopo l’esonero di Garcia.

Meluso, però, smentisce l’eventuale esonero di Mazzarri: “Il mister gode della massima fiducia da parte della società, da parte mia e della squadra. Nessuna riflessione in merito”.

Poi il ds ha aggiunto: “La situazione non è simile a quella dell’anno scorso. Chi gioca nel Napoli è da Napoli. Chi è tesserato per questa società deve sopperire a chi non gioca per le varie defezioni. Voglio solo dire che probabilmente al momento negativo si aggiungono altre negatività. Magari se una di quelle due occasioni che ha avuto Raspadori nel primo tempo fosse andata dentro, sarebbe cambiata la partita. Ma non voglio gettare la croce addosso al ragazzo”.

Domani il Napoli si allenerà a Castel Volturno. Niente riposo. C’è un derby contro la Salernitana da preparare e c’è un momento negativo da superare. Oltretutto, la società valuta il ritiro per “stimolare” la squadra, come confermato da Meluso: “Valutazione sul ritiro in corso”