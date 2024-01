Clamoroso, Milan in ansia: Conte è già allo stadio

Antonio Conte presente in tribuna allo stadio, clamorosa svolta di mercato in chiave Milan e non solo

Uno spettatore d’eccezione allo stadio Olimpico Grande Torino ad assistere al match tra i padroni di casa del Torino e il Napoli.

Sulle tribune dello stadio è infatti presente Antonio Conte. Il tecnico ex Tottenham è al momento senza squadra ed è uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il mercato degli allenatori. Nelle scorse settimane il suo nome è stato fatto soprattutto in ottica Milan. Pioli è stato a rischio in più occasioni, in particolare dopo il pareggio esterno ottenuto sul campo della Salernitana. E proprio il nome di Conte è stato fatto per rimpiazzare l’allenatore parmense.

Il Milan però ha deciso di andare avanti con Pioli, che ha iniziato l’anno nella maniera giusta con sette gol fatti nelle prime due sfide del 2024, consolidando il terzo posto in classifica dopo la vittoria esterna contro l’Empoli. Il nome di Conte venne fatto però anche per Juventus e Napoli. Visto l’andamento dei bianconeri, l’ipotesi di un ritorno alla Juve si è notevolmente raffreddata. Diverso il discorso Napoli, con Mazzarri che ancora non è riuscito a trovare continuità di risultati. I partenopei avevano pensato proprio a lui per rimpiazzare Rudi Garcia, ma Conte ha detto no anche per la non volontà di ereditare una squadra a campionato in corso. La sua presenza a Torino a vedere proprio i partenopei lascia però presagire più di un indizio su quello che potrebbe essere il suo futuro.