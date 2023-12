Bennacer: “Pronto per essere titolare. Coppa d’Africa? Non è colpa mia”

Il centrocampista algerino ha parlato ai giornalisti a margine di un evento che si è svolto allo store del Milan

Giornata di incontri a Casa Milan. Allo store ufficiale dei rossoneri, nel primo pomeriggio di oggi, Ismael Bennacer è stato protagonista del Meet&Greet con i tifosi.

Il centrocampista algerino si è ormai lasciato alle spalle l’operazione al ginocchio ed è da qualche partita che Stefano Pioli lo utilizza a partita in corso: “Sto bene e sono contento di essere tornato – ammette Bennacer, rispondendo alle domande dei giornalisti – Pian piano sto ritrovando il ritmo partita. Mi sento davvero bene e sto lavorando tanto in allenamento. Sono pronto per giocare titolare, ma il ritmo partita va ripreso pian piano”. Si avvicina così il suo esordio dal primo minuto, magari già contro la Salernitana.

Ma il giocatore è pronto a disputare la Coppa d’Africa con la sua Algeria, abbandonando il Milan per circa un mese: “Le convocazioni non sono ancora arrivate, ma se stai bene è dura rifiutarsi. Non sono stato io a scegliere di far giocare la Coppa d’Africa a gennaio. Chiaramente, se mi chiamano sarò a disposizione. Obiettivi? Voglio tornare in forma il prima possibile. Se sto bene posso dare il mio contributo. Abbiamo ancora diverse competizioni, faremo il possibile per andare il più avanti possibile”.

Milan, Bennacer: “Se sto bene posso far tutto”

Bennacer ha parlato anche del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello: “Ibra resta Ibra anche se non gioca più. Ha una mentalità vincente. Ci darà qualcosa in più”.

Impossibile non fare una battuta anche sul centrocampo, che presto lo vedrà ancora protagonista. Un centrocampo che è cambiato rispetto allo scorso anno: “Abbiamo giocatori diversi – afferma Bennacer, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it – Possono darci qualcosa di diverso. Sono contento di giocare con questi giocatori. Ruolo? Gioco dove serve al mister, se mi sento bene posso fare tutto”.