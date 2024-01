Napoli, caos ed esonero immediato: “Osceno, subito conferenza congiunta”

Il Napoli affonda e inevitabilmente Mazzarri finisce nel mirino della critica. Impossibile difendere il tecnico degli azzurri

E’ un disastro il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri perdono ancora e lo fanno davvero in maniera pesante: Di Lorenzo e compagni sono stati sconfitti a Torino con un netto 3 a 0 dalla squadra di Juric.

Il ko arriva dopo il pareggio interno contro il Monza e la sconfitta contro la Roma. Nulla da fare per il Napoli sempre più giù in classifica.

Torino-Napoli, ko e tifosi scatenati: tutti contro Mazzarri

La sconfitta, arrivata anche per via dell’ingresso in campo di Mazzocchi, espulso per un’entrata killer, ha chiaramente scatenato i tifosi, che sui social chiedono l’esonero di Mazzarri.

Ecco alcuni messaggi che si possono leggere su X:

Mettere Mazzocchi per Zielinski e vedere Simeone in panchina è da ergastolo. Mazzarri vai via! — Ludovica Donnarumma (@DLudovica) January 7, 2024

Mazzarri è top 3 peggiori allenatori in Serie A per gestione dei cambi e non sono sicuro di chi siano gli altri 2 — Reynismo | Simon bnkjaer44 (@Lorenzored17) January 7, 2024

Non c’è più niente da nascondere. ADL

MELUSO

MAZZARRI

DI LORENZO Tutti e 4 in conferenza congiunta. Devono spiegare a tutti noi dov’è il problema. E alcuni giornalisti non devono pensare al prossimo accredito. — Matteo Spalletti (@matteospalletti) January 7, 2024

Perdonatemi, ma va detto: Mazzarri è inadeguato al ruolo. Avevo tantissime speranze ugualmente, proprio perché nutro un genuino affetto nei suoi confronti. Ma non va bene. Dopo Garcia ha fatto solo peggio. — Charlotte³ ~ 💙🏆 (@myownblue) January 7, 2024

Garcia è stato massacrato per molto meno.

Mazzarri è osceno#torinonapoli — Gennaro Apicella (@Bottom83) January 7, 2024