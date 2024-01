Juventus, vittoria con polemiche: “Siamo molto arrabbiati”

Polemiche dopo la vittoria della Juventus sul campo della Salernitana: il club granata pronto a farsi sentire nelle sedi competenti.

Filippo Inzaghi in silenzio stampa, proteste e non solo: la Salernitana non ci sta dopo la sconfitta incassata all’Arechi con la Juventus.

Il gol di Vlahovic a tempo quasi scaduto ha fatto svanire la possibilità di conquistare un punto prezioso e pesante per la Salernitana, particolarmente arrabbiata per alcune decisioni dell’arbitro, Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. In particolar modo, al direttore di gara viene imputata la mancata espulsione del difensore bianconero Federico Gatti, la severità nell’espellere Giulio Maggiore e tante altre piccole decisioni che – secondo il club granata – avrebbero condizionato l’andamento della partita.

Un malumore forte che ha spinto l’allenatore Filippo Inzaghi a non presentarsi in conferenza stampa per commentare la partita. Al suo posto c’è stato l’amministratore delegato del club granata Maurizio Milan ad esternare il pensiero della società, anche dopo un confronto col patron Danilo Iervolino, presente sugli spalti dell’Arechi.

Salernitana, rabbia dopo la sconfitta con la Juventus

“Siamo soddisfatti di quanto mostrato dalla squadra in campo” ha spiegato – esordendo – l’amministratore delegato Milan, intervenuto in conferenza stampa al posto del tecnico “molto arrabbiato per alcuni episodi”.

Milan ha parlato di uno “stato d’animo in linea con quello della società”. Diversi gli episodi non andati giù al club campani, tra cui “l’espulsione di Maggiore, preceduta da un fallo a nostro favore, o della mancata espulsione di Gatti”. L’ad granata ha poi sottolineato come il pubblico sia rimasto “mortificato” garantendo che “già da domani mattina inizieremo a chiedere spiegazioni in merito a questi episodi”.

Chiara la posizione del club: “Questa è una proprietà italiana, Iervolino ha fatto investimenti importanti”. Secondo il dirigente dell’ippocampo “le piccole sono già penalizzate per tante situazioni, stasera ahimè abbiamo avuto un’altra testimonianza. Domani mattina già capiremo come reagire sui tavoli giusti”.