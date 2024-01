PAGELLE E TABELLINO SALERNITANA-JUVENTUS 1-2: Vlahovic decisivo, Maggiore croce e delizia

La Juventus vince sul finale a Salerno, e chiude il girone d’andata a -2 punti dall’Inter. I bianconeri vanno sotto e pareggiano, poi acciuffano la vittoria allo scadere grazie al gol di Vlahovic

Finisce 1-2 tra Juventus e Salernitana. Grande prova della formazione di Inzaghi, che cade solo all’ultimo, ma riscatta la prestazione di Coppa Italia.

La Juventus passa nuovamente in svantaggio contro la Salernitana, questo giro a causa di un grande gol di Maggiore. E’ lo stesso numero 25 a rimediare a inizio secondo tempo un secondo giallo fatale: il rosso cambia la partita e porta al pareggio della Juventus con Iling-Junior.

SALERNITANA

Costil 6,5

Daniliuc 6

Gyomber 6

Fazio 6,5

Bradaric 6

Sambia 6,5 (dall’89’ Martegani sv)

Maggiore 5,5

Legowski 6

Tchaouna 6,5 (dal 56 Bronn 6)

Simy 6 (dall’77’ Ikwuemesi 6)

Candreva 6,5

All. Inzaghi 6: aveva annunciato una Salernitana diversa, è così è stato. Ritrovando titolari e stadio amico, i granata mettono in campo una prestazione solida e convincente.

TOP SALERNITANA: Tchaouna 6,5 – Dopo la partita di Torino, si conferma ispirato anche a Salerno. Sacrificato in occasione dell’espulsione di Maggiore, sino a quel momento è un fattore positivo per i granata e serve anche l’assist per lo stesso numero 25 in occasione del gol del vantaggio.

FLOP SALERNITANA: Maggiore 5,5 – Nonostante il gol, il doppio giallo alla fine pesa di più sul risultato finale della gara. E’ una beffa per il 25, che aveva aperto la propria gara con una grandissima conclusione vincente.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6 (dal 46′ Rugani 6)

Bremer 6

Danilo 6

Weah 6,5 (dall’81’ Nonge 6)

McKennie 6,5

Nicolussi Caviglia 6 (dal 59′ Milik 6)

Rabiot 6

Kostic 5 (dal 46′ Iling-Junior 6,5)

Yildiz 6,5 (dal 68′ Miretti 6)

Vlahovic 7

All. Allegri 6: La sua Juventus va nuovamente in svantaggio ma poi complice l’espulsione di Maggiore viene fuori. Azzecca l’ingresso di Iling Jr, è bravo a non togliere Vlahovic ma insistere col doppio centravanti forte del vantaggio di un uomo.

TOP JUVENTUS: Vlahovic 7 – Una gara un po’ a intermittenza la sua, ci prova, ma non riesca. Sponde, passaggi, movimenti, tanta voglia, poca concretezza. Fino al 91′, quando da vero bomber sfrutta la palla in area per firmare la rete da tre punti.

FLOP JUVENTUS: Kostic 5 – poco preciso in fase offensiva sui cross e nella gestione del pallone. In occasione del gol del vantaggio avversario, si fa infilare ed è lento a recuperare il terreno su Tchouna. Appare in generale poco lucido nelle scelte.

Il tabellino di Salernitana-Juventus 1-2

Di seguito ill tebellino della gara dell’Archi valevole per la 19^ gara di campionato. La Juventus si impone nel finale, ma Salernitana ha messo in campo una grande gara anche in 10 uomini.

SALERNITANA-JUVENTUS 1-2 (Maggiore 39′, Iling-Junior 65′, Vlahovic 91′)

SALERNITANA (3-5-2): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia (dall’89’ Martegani), Maggiore, Legowski; Tchaouna (dal 56 Bronn), Simy ,(dall’77’ Ikwuemesi), Candreva. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (dal 46′ Rugani 6), Bremer, Danilo; Weah (dall’81’ Nonge), McKennie, Nicolussi Caviglia (dal 59′ Milik), Rabiot, Kostic (dal 46′ Iling-Junior); Yildiz (dal 68′ Miretti), Vlahovic. All. Allegri.

Arbitro: Guida / Assistenti: Imperiale – Bresmes / IV: Di Marco

VAR: Valeri / AVAR: Dionisi

Ammoniti: Gyomber 19′ (S), Maggiore 32′ e 53′ (S), All. Inzaghi 42′ (S), Gatti 43′ (J), McKennie 69′ (J), Rugani 73′ (J), Vlahovic 92′ (J), Rabiot 93′ (J)

Espulsi: Maggiore 53′ (S)

Note: recupero pt 0′, st 5′