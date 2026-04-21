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Sprint Milan per battere il Napoli: incontro e affare con lo sconto

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Il club azzurro si è mosso già nei mesi scorsi per il portoghese classe 2004

Come le altre big, il Milan ha iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Per il ritorno in Champions, ormai quasi aritmetico, servirà irrobustire la rosa un po’ in tutti i reparti per dare ad Allegri, il quale dovrebbe restare, maggiori e più valide alternative.

Tiago Gabriel Milan
Milan, obiettivo Tiago Gabriel (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

Priorità verrà data al reparto avanzato, dove urge sempre un centravanti da Milan, anche se pure la difesa avrebbe bisogno di un paio di innesti di spessore. Il tecnico livornese voleva e probabilmente vorrà un profilo d’esperienza, pronto subito – il prescelto è Gila della Lazio – ma è pressoché certo che la dirigenza lavorerà molto soprattutto in prospettiva futura.

In tal senso è già emerso un, o forse il nome: Tiago Gabriel, portoghese classe 2004 esploso quest’anno con la maglia del Lecce. Si tratta dell’ennesima ‘scoperta’ di Pantaleo Corvino: lo ha pagato appena 1 milione, bonus esclusi, e ora la valutazione del classe 2004 tocca già quota 30 milioni di euro.

Sul difensore alto 196cm e nato in Francia ci sono anche dei club inglesi, ma il Milan sembra fare sul serio. Per ‘Tuttosport’ si è già incontrato con gli agenti, proprio per cercare in qualche modo di piazzarsi in pole position. Quantomeno rispetto al Napoli, già mossosi nei mesi scorsi.

Coi salentini i rapporti sono eccellenti, vedi l’operazione Camarda, per questo Tare o chi per lui potrebbe strappare uno sconto importante inserendo, magari, una contropartita tecnica. Un grosso sconto potrebbe arrivare pure in caso di retrocessione della squadra di Eusebio Di Francesco, attualmente terz’ultima a pari merito con la Cremonese.

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