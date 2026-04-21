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Rowe nel mirino del Galatasaray, assalto al gioiello del Bologna

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L’ottima seconda parte di stagione vissuta con la maglia del Bologna ha portato Jonathan Rowe nel mirino di diverse squadre, tra cui il Galatasaray.

Jonathan Rowe
Il Galatasaray piomba su Rowe del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Fanatik, il Galatasaray sarebbe intenzionato a fare un’offerta all’esterno offensivo del Bologna per la prossima stagione con la società turca che non vorrebbe riscattare Noa Lang per i 30 milioni di euro pattuiti con il Napoli.

Una somma che potrebbe essere veicolata verso la società emiliana per cercare di portare Rowe in Turchia. Classe 2003, l’inglese sta vivendo un ottimo momento nel Bologna di Vincenzo Italiano, diventando il punto di riferimento della formazione rossoblu in attacco. A fine stagione ci saranno degli incontri tra le parti per provare a chiudere l’affare con i rossoblu che vorrebbero provare a trattenerlo almeno un altro anno.

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