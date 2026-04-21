La Juventus torna sulle tracce di Joshua Zirkzee in vista della prossima stagione con l’attaccante olandese che potrebbe tornare in Serie A alla fine del campionato in corso.

Reduce da due annate difficili in Inghilterra, il centravanti classe 2001 starebbe valutando di cambiare aria in vista della prossima stagione con il Manchester United che è pronto ad ascoltare offerte per l’ex attaccante del Bologna.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus starebbe pensando di fare un nuovo tentativo per Zirkzee, cercato già in passato senza successo. Luciano Spalletti avrebbe già dato l’ok all’operazione considerato il fatto che in attacco il solo Yildiz appare certo della conferma con Vlahovic, David, Openda e Milik che potrebbero salutare tutti o quasi.

Il prezzo del cartellino di Zirkzee si aggira intorno ai 30 milioni di euro con la punta olandese che arrivò in Inghilterra nell’estate del 2024 a fronte di un pagamento da circa 42 milioni di euro versati nelle casse del Bologna. Due anni difficili per il classe 2001 che ora è alla ricerca di una nuova sistemazione per rilanciare la sua carriera e la Serie A, dove ha fatto molto bene, potrebbe diventare un’opzione.

Zirkzee e non solo, la Juventus pensa alle opzioni per l’attacco

In attesa di capire quale sarà il destino di Dusan Vlahovic, la Juventus torna a pensare anche a Kolo Muani per il proprio attacco con il francese che in estate saluterà il PSG a titolo definitivo e potrebbe rappresentare una soluzione gradita a Spalletti e dai costi contenuti.