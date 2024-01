Corsa scudetto infuocata: “L’Inter non ha bisogno di questi aiuti”

Infuria la polemica dopo le decisioni arbitrali di Inter-Verona: social scatenati nella corsa scudetto tra i nerazzurri e la Juventus

Non si si placano le polemiche dopo il caotico finale di partita di Inter-Verona, che ha visto la capolista spuntarla nel recupero grazie a un contestato gol di Frattesi.

L’arbitro Fabbri e il VAR Nasca non hanno ravvisato la sbracciata-gomitata di Bastoni su Duda, poco prima del sigillo decisivo realizzato dall’ex Sassuolo. Il Verona è furioso a fine partita, con il Ds Sogliano che non le mandare a dire alla classe arbitrale. Quanto successo al Meazza continua a far rumore e a commentare l’episodio questa mattina è anche il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago: “Non posso e non voglio credere alla malafede, alle partite o ai campionati decisi dall’alto e a tutto il ciarpame complottista. Ma nello stesso tempo non posso e non voglio credere che sia possibile commettere un errore come quello di Luigi Nasca al VAR – sottolinea Vaciago – Perché non ci sono ragioni tecniche plausibili, non c’è un problema di immagini poco chiare, né di difficile interpretazione del regolamento. È necessario, dunque, che ci venga spiegato in modo convincente cosa diavolo sia successo ieri nella sala VAR di Inter-Verona, per il bene del campionato e, soprattutto, per il bene dell’Inter, che per vincere non ha bisogno di questo tipo di aiuti”.

Social bollenti dopo Inter-Verona: “Non dovreste essere tifosi della Juve”

Intanto i tifosi si sono scatenati questa mattina nel commentare la prima pagina di ‘Tuttosport’ che aveva titolato: “Campioni d’inVARno“, con il chiaro riferimento all’errore di San Siro sulla rete decisiva di Frattesi e il mancato intervento del VAR. Social bollenti e schermaglie tra i sostenitori nerazzurri e quelli della Juventus, ovviamente prima rivale dell’Inter in classifica nella corsa scudetto.

Finalmente qualcuno che lo dice pubblicamente 👏 — n1c0. (@_n1c0_fn_) January 7, 2024

La stampa a favore della marotta league… — Federico Messori (@fede_messori) January 7, 2024

Dovreste essere giornalisti.. non tifosi della juve.. — Naas1975 (@naas1975) January 7, 2024

Il direttore Vaciago il 28 agosto era talmente scandalizzato dal VAR Nasca che fece un editoriale sulla strada giusta di Allegri e le soste in autogrill dopo Juventus-Bologna. — Christian Conte (@ChristianConte_) January 7, 2024