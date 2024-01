“Non è un errore, è qualcosa di più”: la rabbia del Verona sul 2-1 dell’Inter

Polemiche roventi dopo Inter-Verona, fa discutere la decisione arbitrale di convalidare la rete del 2-1: i gialloblù non ci stanno

Una partita che comunque vada farà la storia di questo campionato, Inter-Verona. Con un andamento pazzesco nel finale, altalena di emozioni clamorosa soprattutto nei minuti di recupero, ma anche polemiche arbitrali furibonde. Sul gol del 2-1 segnato da Frattesi pesa un mancato intervento del Var.

A inizio azione, Bastoni si libera di un avversario con una gomitata sul petto. Fabbri è girato verso il pallone e non riesce a vedere l’episodio, ma non viene richiamato per quanto accaduto. Proteste veementi del Verona, ma la rete viene convalidata. A fine partita, agli schermi di ‘DAZN’, il ds Sean Sogliano si scaglia contro la decisione: “In questo momento sono rammaricato e deluso – ha dichiarato – Non voglio fare moralismi, ma c’è stata oggi una grande mancanza di rispetto nei confronti di una società che sta cercando di onorare questo campionato. E’ un episodio che è impossibile che passi inosservato in sala Var, quello del fallo commesso sull’azione del 2-1 dell’Inter. Professionisti qualificati del genere non possono commettere un errore così. Tutti sbagliano, siamo gente di calcio, ma in una sala Var non si può fare qualcosa del genere, non so cosa pensare, c’è qualcosa che non va. Non è nemmeno considerabile come un errore, ma qualcosa di più, ci sono elementi che decidono i risultati. Sono molto in difficoltà a commentare, sto cercando di usare le parole più giuste senza mancare di rispetto a nessuno. Oggi credo che il Verona torni a casa con un grande torto. E’ una cosa molto grave quella che è accaduta, troppo difficile da accettare. Inutile parlare di mercato, della società, di tutto il resto, mi fermo qui”.