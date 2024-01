Vlahovic apre al grande colpo: effetto domino da 60 milioni

Continua ad essere molto chiacchierato il nome di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus nel mirino dell’Arsenal. In caso di addio spunta l’ipotesi

Dal campo al calciomercato, il nome di casa Juventus che fa sempre discutere è ancora quello di Dusan Vlahovic, bomber serbo al centro di un possibile intrigo per il futuro.

Spesso criticato per un rendimento non sempre al top, e lontano da quanto ci si sarebbe aspettati, il bomber ex Fiorentina ciononostante continua a conservare un grande fascino in sede di calciomercato, come confermato dai recenti accostamenti all’Arsenal. In estate una lunga telenovela su un eventuale affare col Chelsea che coinvolgesse anche Lukaku, prima di restare poi ancora a Torino.

Nelle scorse ore invece dall’Inghilterra è rimbalzata la notizia di un interessamento da parte dell’Arsenal di Arteta a caccia di un centravanti sin da subito. Ipotesi questa complessa a stagione in corso e prontamente rigettata ieri sera da Cristiano Giuntoli: “Non ne sappiamo niente (su offerte dell’Arsenal, ndr): non è sul mercato”.

Al netto di questo, in caso di eventuale addio anticipato di Vlahovic si aprirebbe un nuovo scenario.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Vlahovic: si sblocca Sudakov

Intorno al nome di Vlahovic a far discutere, oltre alla scadenza contrattuale, c’è anche l’ingaggio che va a salire costantemente fino a toccare i 12 milioni nella stagione 2025/26.

Cifre che al momento cozzano con le esigenze della stessa Juventus. L’idea è quindi quella di un rinnovo che possa andare a ridimensionare il tutto. Intanto dall’Inghilterra premono e Giuntoli smentisce, ma come evidenziato da ‘Tuttosport’ in caso di vendita di altissimo profilo già a gennaio (si parla di 60 milioni) si andrebbero ad aprire altri scenari in entrata sin da subito.

In questo quadro, qualora entrassero risorse finanziarie, la Juve avrebbe la forza per tornare alla carica con lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov. Una situazione in cui spera lo stesso trequartista ucraino, attirato dalla possibilità di trasferirsi a in bianconero. Il classe 2002 ha messo a referto 3 gol ed un assist in stagione finora, e sembra pronto ad esplodere.