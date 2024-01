Vlahovic all’Arsenal, succede prima di Juve-Salernitana: annuncio definitivo

L’annuncio su Dusan Vlahovic arriva prima di Juventus-Salernitana ed è definitivo: il futuro del bianconero è già scritto

Dusan Vlahovic non lascerà la Juventus. A dirlo è Cristiano Giuntoli, intervistato da ‘Mediaset’ prima della sfida di coppa Italia contro la Salernitana.

Il bomber serbo nelle ultime ore è stato al centro di numerose indiscrezioni di mercato con l’Arsenal che sarebbe pronto a far partire l’assalto già a gennaio con una proposta importante. Tutto questo non scalfisce però il dirigente dei bianconeri che sul futuro di Vlahovic è stato categorico: “Non ne sappiamo niente (su offerte dell’Arsenal, ndr): non è sul mercato”.

Una presa di posizione netta, così come quella su eventuali acquisti come Terracciano e Felipe Anderson: “Attualmente non ci sono occasioni ideali, né dal punto di vista tecnico, né da quello economico”.

Calciomercato Juventus, Giuntoli e il rinnovo di Rabiot: “Fiduciosi”

Inevitabile parlare anche del rinnovo di Rabiot: “Cerchiamo un rapporto forte con i calciatori e il loro entourage e c’è anche con Rabiot: siamo contenti e fiduciosi nel poter restare insieme”.

Ultima battuta sull’eventuale acquisto di un centrocampista a gennaio: “Numericamente non direi che ci serve: ci sono bravi ragazzi che hanno trovato meno spazio come Nicolussi CAviglia, Mietti e Iling junior. La rosa c’è, Allegri è contento. Occasione come Hojbjerg o Phillips? Al momento non ce ne sono”.m