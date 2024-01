Milan, rebus difesa: confermata la bagarre. E ‘spunta’ Skriniar

Il Milan a caccia di un altro difensore centrale dopo il ritorno di Gabbia: la nuova priorità gioca in Francia

La priorità del Milan resta rinforzare la difesa. La quantità assurda di infortuni ha messo in ginocchio i rossoneri in quel reparto, tanto da essere costretti a richiamare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Il centrale è già ufficiale e a disposizione, ma si tratta di una soluzione tampone.

Moncada e Furlani hanno infatti intenzione, visti i lunghi stop di Kalulu, Tomori e Thiaw, di portare altri tasselli a Milanello. Di sicuro un altro centrale, verosimilmente anche un esterno sinistro e chissà magari pure un attaccante. Il nome di questi ultimi giorni su cui si sta concentrando il Milan è quello di Lilian Brassier, centrale classe ’99 del Brest quarto in Ligue 1. Centrale di buona tecnica e fisico, è titolarissimo e piace ai rossoneri ma non solo. Tra i problemi più grandi per il francese c’è infatti la concorrenza: come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ e anticipato ieri da Calciomercato.it, sul giocatore ci sono anche Monaco, Porto e Bayer Leverkusen. Tutti hanno chiesto informazioni, compreso anche il PSG che potrebbe perdere Skriniar fino a fine stagione. Per il Diavolo è il profilo ideale come caratteristiche, giovane e forte soprattutto fisicamente, con ottimi margini di crescita e impiegabile sia a tre che a quattro.

Milan, quanta concorrenza per Brassier: c’è il PSG. Lenglet complicato, Guirassy in stand-by

Secondo la rosea il Brest chiede almeno 10-12 milioni di euro per Brassier. Sul tavolo c’è la possibilità di un trasferimento a gennaio ma anche a giugno (contratto in scadenza nel 2025). Il Milan resta interessato, sia a titolo definitivo che in prestito con riscatto. A questo punto si tratta di capire chi farà l’offerta giusta.

Tra le alternative c’è anche Clement Lenglet del Barcellona, ora in prestito all’Aston Villa, che piace molto. Operazione senza dubbio più complicata sia per i tanti interpreti già in gioco, sia per l’ingaggio da quasi 7 milioni. Servirebbe qui sia un taglio da parte del giocatore che una partecipazione dei blaugrana. Intanto si continua a lavorare su Filippo Terracciano del Verona, che piace pure alla Fiorentina. Costa 6-7 milioni, tutti sono in attesa dello sprint rossonero. Per l’attaccante, invece, Guirassy è in stand-by in quanto non rappresenta una priorità in questo momento. Nuove valutazioni in quel senso saranno fatte nella seconda metà di gennaio, con la Premier che alletta il bomber dello Stoccarda.