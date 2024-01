Dal pressing di Mou alla posizione della Juve: Huijsen-Frosinone, giornata decisiva | CM.IT

Continua l’intreccio di mercato che circonda il nome di Dean Huijsen. Dall’accordo col Frosinone alla posizione della Juventus, fino all’interesse della Roma

Si tinge di giallo…rosso l’intreccio relativo al futuro di Dean Huijsen, centrale olandese classe 2005 di proprietà della Juventus che è pronto a cambiare aria in questa finestra invernale di calciomercato.

Da promesso sposo del Frosinone ad obiettivo della Roma: il destino del talentino bianconero potrebbe anche subire una sterzata qualora se ne creassero i giusti presupposti.

Come evidenziato da Calciomercato.it, Mourinho è in stretto contatto con famiglia del ragazzo, che dal canto suo vuole proprio la Roma. Il Frosinone oggi aspetta il via libera e quindi la firma del calciatore alla luce anche degli accordi trovati a inizio dicembre per un prestito secco.

A dispetto dell’intesa con i ciociari il classe 2005 spingerebbe però per la soluzione romana. La Juve è stata sin qui categorica: a Frosinone o rimane in bianconero. Da capire se la stessa società piemontese dovesse cambiare idea con un prestito oneroso. La Roma dal canto suo, senza cessioni, ha un budget di 1,5 milioni di euro per il mercato di gennaio tra cartellino e ingaggio.

L’intreccio quindi prende forma tra l’inserimento dei giallorossi e l’accordo precedente con il Frosinone, che con la stessa Juventus ha già dimostrato nel recente passato di mettere a referto affari fruttuosi: da Soulè a Kaio Jorge passando per Barrenechea.