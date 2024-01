I tifosi commentano il possibile ritorno di Icardi all’Inter: “Dove sta la coerenza”

Nella serata di ieri ha iniziato ad impazzare sui social la possibilità di un ritorno all’Inter di Mauro Icardi: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Mauro Icardi, con la maglia del Galatasaray, sembra aver finalmente ritrovato la sua dimensione. Il centravanti argentino, dopo qualche esperienza non proprio positiva, in particolare in Francia con la maglia del PSG, è tornato decisivo e determinante con i colori della compagine turca e ad Istanbul l’ex capitano dell’Inter è un vero e proprio idolo.

Esatto, ex capitano della Beneamata. Sì perché Icardi sembrava destinato a restare a lungo con la maglia dell’Inter soltanto qualche anno fa. L’ex giocatore della Sampdoria, due volte capocannoniere della Serie A, è stato forse l’unica nota lieta dei nerazzurri per diverse stagioni fino allo scontro con Luciano Spalletti e all’addio per i colori del PSG fra i fischi del popolo di San Siro in quella famosa partita contro l’Empoli. Oggi le cose sembrano radicalmente cambiate e, nella giornata di ieri, Roberto Alessi, direttore di Novella2000, noto giornale di gossip, ha parlato così proprio di Maurito e della sua dolce metà e procuratrice, Wanda Nara: “Vi do un piccolo scoop: a Milano si dice che Icardi potrebbe tornare a giocare nell’Inter. In ogni caso la loro prima casa è proprio nella città meneghina”.

Icardi di ritorno a Milano? Il parere dei tifosi su X

Su X, meglio conosciuto come Twitter, molti tifosi hanno espresso la loro opinione su questa clamorosa suggestione di calciomercato. C’è chi lancia segnali chiari di apertura, considerando anche l’arrivo di Cuadrado all’Inter dell’ultima estate, e anche chi torna su un altro bomber: “Abbiamo perdonato Lukaku, perchè non perdonare lui… Perchè in area di rigore non ci sono paragoni“. C’è anche chi però è molto netto contro un possibile ritorno di Maurito Icardi all’Inter: “Ci sono 3 persone che non devono più nemmeno pensare di toccare la maglia dell’Inter. Il primo è Ibrahimovic, il secondo è Lukaku, il terzo è Icardi”.

Infine, c’è anche chi ricorda le parole proprio di Spalletti sulle scelte di Icardi in quella famosa stagione 2018/2019. Andiamo a vedere alcuni tweet.

Penso che non ci sia nient'altro da aggiungere sul possibile ritorno di Icardi.

Dice tutto Spalletti.pic.twitter.com/kDzZxNYDMe — WVA (@_TheDare) January 3, 2024

Ci sono 3 persone che non devono più nemmeno pensare di toccare la maglia dell'Inter.

Il primo è Ibrahimovic, il secondo è Lukaku, il terzo è #Icardi Passo e chiudo! — 🖤💙Simone Senna (@sisonsen) January 3, 2024

Mauro Icardi.

Inter. Non datemi false speranze… pic.twitter.com/p4jSrOIYac — SSam 🐍 (@__SSam_77) January 2, 2024