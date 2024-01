Il ritorno di Icardi ora è possibile: c’è anche l’annuncio

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A e vestire la maglia dell’Inter ancora una volta: l’annuncio spiazza tutti

Mauro Icardi di nuovo all’Inter. Quello che un paio di anni fa, all’indomani dell’addio burrascoso e non senza polemiche, sembrava soltanto essere utopia, ora potrebbe anche diventare realtà.

O almeno, è questa l’indiscrezione che circola nel capoluogo lombardo e che ogni tanto torna di moda. I nerazzurri stanno dominando la Serie A, anche se è ben chiaro che in attacco la coperta sia un po’ corta: Arnautovic sembra in ripresa, mentre Sanchez è continuamente fermo per problemi fisici.

La società però, dopo aver chiuso l’arrivo di Buchanan, non è intenzionata a fare altri colpi in entrata, a meno che non si concretizzi l’addio di Sanchez. Una ipotesi al momento lontana dalla realtà ma che non basta a fermare le voci su Icardi e un suo ritorno in nerazzurro che avrebbe del clamoroso.

Calciomercato Inter, l’annuncio: “Può tornare Icardi”

Come raccontato, il ritorno di Icardi all’Inter è una voce che negli ultimi mesi ogni tanto è tornata a galla ed è accaduto ancora una volta nelle ultime ore.

A lanciare l’indiscrezione è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, settimanale di gossip. Il giornalista è stato chiamato a ‘La Vita in Diretta’ a commentare il successo di Wanda Nara a Ballando con le Stelle. Proprio parlando della moglie dell’attaccante, Alessi ha affermato: “Vi do un piccolo scoop: a Milano si dice che Icardi potrebbe tornare a giocare nell’Inter”.

Il direttore di Novella 2000 specifica di non avere conferme in merito, pur aggiungendo: “In ogni caso la loro prima casa è a Milano”. Icardi al Galatasaray sta vivendo una seconda giovinezza ed è tornato a fare gol dopo la rottura con l’Inter e le difficoltà al Psg. Il bomber argentino in questa stagione ha disputato 27 partite mettendo a segno 17 gol. In totale, con la maglia della squadra di Istanbul i gol realizzati sono stati 40 in 53 partite.

Una media anche più alta di quella avuta con la maglia dell’Inter indosso quando in 217 apparizioni mise a segno 121 gol. Un bottino che potrebbe essere ritoccato in caso di clamoroso ritorno, quello che ora non sembra più essere impossibile.