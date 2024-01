“Come fa a giocare in Serie A?”: pioggia di critiche dopo l’errore

Prestazione a dir poco negativa e critiche pesantissime dopo la partita di Coppa Italia: i tifosi non perdonano

Una serata tutt’altro che indimenticabile, almeno in senso positivo: la serata di Coppa Italia si trasforma in un incubo e in un fiume di critiche.

La partita di Coppa Italia tra Milan e Cagliari ha visto sugli scudi l’attaccante rossonero Luka Jovic ed è stata anche l’occasione per il primo gol tra i professionisti di Chaka Traoré. Non solo note liete, ma anche una serata a dir poco negativa: è quella vissuta da Boris Radunovic, portiere del Cagliari che già in campionato ha perso il posto da titolare in luogo di Scuffet dopo alcuni errori a inizio stagione.

#Radunovic sembra un saltafango — Roberto Villani 🔴⚫ (@wolfbywolf) January 2, 2024

Spiace dirlo perché dobbiamo a #Radunovic tanto della promozione in Serie A ma dall’inizio della stagione è inguardabile. Poi prendiamo gol in ripartenza e a difesa schierata con i rossoneri che ci scherzano. Si capisce perché siamo nell’attuale situazione. #MilanCagliari — paolo ignazio marong (@paoloigna1) January 2, 2024

Ma come ha fatto #Radunovic a farsi ingaggiare da un club di serie A?

E’ veramente un mistero.#MilanCagliari — FabioRussello (@FabioRussello) January 2, 2024

#Radunovic, quello che parò un rigore a Biraghi. Ma anche colui che subì il penultimo gol in A di #Sottil. Due anni fa.#MilanCagliari — Claudio Masini (@ClaudioMasini7) January 2, 2024

Tornato titolare in Coppa Italia dopo undici partite di fila in panchina in campionato, l’estremo difensore serbo è incappato in un’altra serata negativa, con due errori decisivi e che non sono certamente passati inosservati.

Cagliari, doppia papera di Radunovic e critiche social

Il primo errore al 42′, in occasione del primo gol di Luka Jovic per il momentaneo 2-0 del Milan dopo l’iniziale vantaggio firmato sempre dall’ex Fiorentina.

Al termine di una gran bella discesa di Hernandez palla al piede, il serbo ha controllato e calciato in spaccata, bucando Radunovic nonostante fosse in piena traiettoria.

Se continua così #radunovic riempie la vasca da bagno di casa sua 🦆🦆 #MilanCagliari 3-0 — Giovanni serra (@gringoserra78) January 2, 2024

Se #Radunovic fa un’altra papera, lo faranno tornare in Sardegna a nuoto! #MilanCagliari — Valina (@valinavb) January 2, 2024

Non ne prende uno.

È sempre lento ad andare giù.

C’è sempre una sbavatura tecnica.#Radunovic sugli scudi.#MilanCagliari 3-0 — Mark Sardo in terra sarda💪 (@frasianonimeper) January 2, 2024

Ancora più netto l’errore in occasione del terzo gol del Milan, il primo tra i professionisti dell’ivoriano Chaka Traoré, a segno con un tiro centrale in girata e con Radunovic colpevole nel farsi clamorosamente sfuggire la sfera.