Napoli, da Politano a Zanoli: le trattative in uscita nel 2024

Tutte le trattative in uscita per gennaio 2024 da parte del Napoli: ecco le mosse di De Laurentiis nel calciomercato invernale.

“Mi assumo tutte le responsabilità“, ha detto dopo il pareggio contro il Monza al Maradona il presidente De Laurentiis. Ma anche sottolineato come il suo Napoli interverrà sul mercato per rinforzare la squadra e “recuperare il tempo perduto”.

La classifica non soddisfa nessuno. Giocatori in primis. E sullo stesso piano anche tifosi e dirigenza non si aspettavano una stagione così difficile dopo aver conquistato il tricolore solo pochi mesi fa.

E se chiaramente De Laurentiis acquisterà nuovi calciatori per dare a Mazzarri l’organico necessario per chiudere la stagione, ci sarà anche un mercato in uscita importante, tra prestiti e cessioni definitive: ecco tutte le trattative previste per gennaio 2024.

Calciomercato Napoli, ecco chi parte a gennaio 2024

Walter Mazzarri ha dichiarato che non si aspetterà nessuna rivoluzione nel mercato di riparazione. Eppure, il Napoli sta per mettere appunto diverse cessioni che prevederanno anche ingressi di un certo spessore, soprattutto visto la partenza in Coppa d’Africa di Osimhen e Anguissa.

Concluso il trasferimento di Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro, per gennaio 2024 Meluso e il suo staff dovranno sistemare alcune situazioni riguardanti Zanoli, Zerbin e Gaetano. I tre prodotti dalla Primavera azzurra sono ormai agli sgoccioli. Il terzino destro è seguitissimo dal Genoa, ma il Napoli attende di avere il sostituto tra le mani. La cessione di Zanoli verso Genova potrebbe arrivare anche a titolo definitivo.

Zerbin, invece, è seguito dal Frosinone. Probabile una cessione in prestito, ma non è da escludere una via libera per la cessione a titolo definitivo. Per quanto riguarda Gaetano ci sarebbero diverse possibilità. Il centrocampista avrebbe due destinazioni possibili: Parma in Serie B o ancora Serie A, ma all’Empoli. La prima potrebbe essere stimolante, poiché la squadra gialloblu sta facendo di tutto per risalire e in panchina c’è Pecchia, ex allenatore avuto ai tempi della Cremonese. La seconda, invece, potrebbe diventare un’esperienza complessa per via della posizione in classifica dei toscani. Ma sicuramente formerebbe di più il ragazzo che ha bisogno di giocare in un campionato di livello superiore a quello cadetto.

E ancora, in uscita a titolo definitivo potrebbe finirci Diego Demme, in scadenza di contratto a giugno. Il Napoli ha provato a vendere il cartellino del tedesco già in estate, senza successo. Sulle sue tracce la Salernitana. Discorso diverso per Politano e Simeone. Per l’esterno della Nazionale è arrivata un’offerta clamorosa dall’Arabia, confermata anche da Calciomercato.it: 7,5 milioni e mezzo a stagione per i prossimi tre anni e mezzo. Il Napoli non pensa minimamente alla cessione del calciatore (uno dei migliori in una stagione quasi da dimenticare) per una cifra che va tra i 13 e 14 milioni di euro.

Il Cholito, invece, registra l’interesse di alcune squadre di Premier. Nonostante stia giocando poco resterà ancora in rosa e proverà sfruttare le occasioni che offrirà il calendario, vista l’assenza di Osimhen.