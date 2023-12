Giallo Atalanta: convocato per la Coppa D’Africa con zero minuti in campo, ma c’è un problema

Un giocatore dell’Atalanta che non ha ancora esordito quest’anno causa infortuni è stato convocato per la Coppa D’Africa: la situazione.

L’Atalanta l’estate scorsa ha avuto modo di acquistare, per una cifra davvero molto importante, circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, un calciatore che purtroppo, a causa di un grave infortunio, non ha ancora avuto l’opportunità di esordire in una gara ufficiale con la maglia della Dea: stiamo parlando di El Bilal Touré, attaccante classe 2001 che è stato prelevato dall’Almeria.

Il ragazzo, sul cui talento nessuno ha mai avuto dubbi, purtroppo durante la preparazione estiva ha rimediato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Uno stop lunghissimo per lui, che purtroppo già aveva avuto questo problema quando militava nel club spagnolo, una ricaduta davvero pesante che ha fatto allungare di parecchio i tempi di recupero.

Il 2024, salvo ulteriori problemi che tutti i tifosi sperano non arrivino, sarà probabilmente l’anno del grande rientro, con l’Atalanta e Gasperini che lo aspettano a braccia aperte: in attacco c’è anche bisogno di lui, delle sue giocate e dei suoi gol.

Con zero minuti giocati in stagione, però, la Dea deve fare i conti con un fatto quantomeno curioso: il ragazzo è stato infatti inserito nella lista dei pre-convocati del suo Mali per la Coppa D’Africa. Da qui, però, è partito un piccolo giallo.

El Bilal Touré convocato per la Coppa D’Africa: come sta oggi?

El Bilal Touré è stato inserito nella lista dei pre-convocati del Mali per la Coppa D’Africa 2024, con l’attaccante dell’Atalanta che ha risposto presente alla chiamata della sua nazionale sebbene non abbia ancora debuttato ufficialmente in questa stagione.

I tifosi, dunque, potrebbero paradossalmente vederlo esordire con la rappresentativa del suo paese e non con quella del suo club, qualora chiaramente dovesse superare il taglio che il suo CT necessariamente dovrà fare.

Se, da una parte, c’è un po’ di timore per le sue condizioni fisiche, dall’altra parte potrebbe essere una buona occasione per mettere minuti nelle gambe per poi tornare a Bergamo in una condizione fisica migliore.

Da qui, però, è partito un piccolo giallo: sebbene il nome di Touré compaia nella lista ufficiale dei pre convocati del Mali, dall’altra parte l’Atalanta, secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, non avrebbe mai ricevuto una comunicazione ufficiale in merito. Essendo scaduti i termini ufficiali per farla, quella convocazione potenzialmente potrebbe essere nulla.