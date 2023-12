Napoli, da Samardzic a Sudakov: le trattative in entrata nel 2024

Il Napoli ha urgente bisogno di puntellare la rosa e rinforzare i reparti in difficoltà: tutte le trattative in entrata nel 2024.

Il calciomercato invernale sarà l’occasione per rimediare agli errori commessi in estate. Il Napoli deve assolutamente intervenire e rinforzare la rosa per risalire in classifica.

De Laurentiis ha ammesso le proprie colpe e si prende tutte le responsabilità di questo andamento decisamente al di sotto delle aspettative. E ora, oltre a diverse cessioni per snellire la squadra, arriveranno nuovi colpi di un certo peso.

Innanzitutto, al Napoli servirà un terzino destro per lasciar partire Zanoli; servirà anche un difensore centrale; arriverà almeno un centrocampista. Se non addirittura due, dalle caratteristiche chiaramente diverse: uno più difensivo, uno più offensivo.

Napoli, Samardzic obiettivo principale: occhio a Mazzocchi o Faraoni

Lo staff dirigenziale azzurro è a lavoro in cerca di occasioni e calciatori di un certo spessore per rendere la rosa maggiormente competitiva. Nei primi giorni del nuovo anno, il Napoli proverà a chiudere l’affare Mazzocchi, obiettivo primario come vice-Di Lorenzo. La Salernitana spara alto: almeno 4 milioni di euro. Se non si abbasseranno le pretese, il club azzurro virerà su Faraoni, già contattato nella passata estate, poi sfumato.

Il nuovo centrale potrebbe essere Vitik dello Sparta Praga, difensore alto più di un metro e novanta. Un colosso bravo nei contrasti aerei e nei duelli uno contro uno. La richiesta potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, quanto chiesto al Milan per l’acquisto del cartellino già nei mesi scorsi. Oltre al calciatore ceco, il Napoli ha registrato interesse anche per Kiwior (difensore mancino dell’Arsenal, ex Spezia) e per Demiral. Piste complesse quelle su Itakura e Tomiyasu. Anche la strada che porta a Dragusin è più complicata del previsto: il Genoa chiede almeno 25 milioni.

A centrocampo ci sarà più movimento. Il Napoli pensa all’eventuale post Zielinski e vorrebbe sin da gennaio acquistare il cartellino di Samardzic. Il centrocampista, come confermato dallo stesso Cioffi, non verrà trattenuto a forza dall’Udinese: se dovesse arrivare un’offerta congrua tra i 20 e 25 milioni, sarà addio con la società friulana.

Meluso e il suo staff attenzionano anche Hojberg e Soumaré, entrambi non centrali nei progetti di Tottenham e Siviglia. Uno dei due potrebbe diventare la new entry e il nuovo vice Anguissa. E secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, occhi puntati anche su Sudakov, centrocampista classe 2002 che piace molto alla Juve, ma anche al Napoli. La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Un acquisto a titolo definitivo non può essere escluso, ma è ipotizzabile che per cifre così importanti il club azzurro possa spingersi con richieste di prestito con diritto di riscatto.