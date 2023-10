Vitik nel mirino del Milan, ecco la richiesta dello Sparta Praga | CM.IT

Il Milan sonda il mercato e per il reparto arretrato ha messo nel mirino Vitik dello Sparta Praga: ecco come stanno le cose

Il progetto del Milan sul mercato è chiaro a tutti: giocatori giovani, già affermati in cerca di riscatto o pronti al grande salto, con ingaggi e costi relativamente contenuti. Nel corso dell’ultima sessione, i rossoneri hanno chiuso molte operazioni di questo tenore.

Tra i tanti, possiamo annoverare sicuramente quello di Christian Pulisic, fantasista 25enne arrivato a Milano dopo stagioni decisamente negative vissute al Chelsea. Di segno opposto, invece, l’acquisto di Tijjani Reijnders, anch’egli classe 1998 come l’americano, arrivato dall’AZ Alkmaar dopo una estenuante trattativa, considerato pronto per la Serie A dopo tante stagioni in Eredivisie. Entrambi hanno messo in mostra tutte le loro qualità, confermando la bontà di queste operazioni. Ma non solo gli unici, anche Ruben Loftus-Cheek, attualmente fermo ai box, è già diventato un punto fermo, mentre hanno bisogno di ancora qualche minuto in campo Noah Okafor, in gol contro Cagliari e Lazio, Samuel Chukwueze e Yunus Musah per essere giudicati pienamente.

In ogni caso, l’allenatore Stefano Pioli sta cercando di trovare l’amalgama giusta per una squadre profondamente rinnovata, almeno dal centrocampo in avanti. Nel reparto difensivo, infatti, forse qualcosa manca e non può bastare l’arrivo di Marco Pellegrino, 21enne difensore centrale arrivato dal Platense, che non ha ancora fatto il suo esordio in gare ufficiali. Dunque, gli occhi degli osservatori rossoneri, che scandagliano il mercato internazionale, si sono posati su alcuni talentuosi calciatori. Uno di questi è Martin Vitik.

Vitik-Milan, la richiesta dello Sparta Praga

Il 20enne roccioso difensore, alto 1.93 metri, è un titolarissimo dello Sparta Praga allenato dal danese Brian Priske. Vitik sta maturando esperienza anche in campo europeo, vista la partecipazione della sua squadra all’Europa League. E le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, confermano quanto circolato nelle scorse: il Milan sta osservando con attenzione le prestazioni del calciatore, sotto contratto fino al 30 giugno 2026 con il club ceco. Ma c’è di più: visti i numerosi interessi per Vitik, non solo evidentemente quello della società di Cardinale, la quotazione inizia a salire e si attesta, al momento, in doppia cifra: 10 milioni di euro. Un prezzo decisamente abbordabile, ma già importante per un calciatore che nel corso della sua breve carriera ha vestito solo la maglia dello Sparta, dalle giovanili alla prima squadra. Il Milan continua a monitorare, a Praga si fregano le mani.