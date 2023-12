Juventus, l’elogio a Sudakov: “E’ pronto per la Serie A”

Sudakov, obiettivo di mercato della Juventus, è considerato ormai pronto per giocare nel massimo campionato italiano

Nella giornata di ieri sono stati emessi gli ultimi verdetti della Champions: la Lazio ha perso in casa dell’Atletico e chiude il girone al secondo posto della classifica, il Milan ha vinto contro il Newcastle ma è retrocesso in Europa League. Altra squadra che ha dovuto abbandonare la Champions all’ultima curva è lo Shakhtar sconfitto cinque a tre dal Porto.

Partita decisamente intensa con lo Shakhtar che ha provato a rispondere, colpo su colpo, ad un Porto con più esperienza a livello internazionale. La sconfitta e la conseguente eliminazione hanno lasciato l’amaro in bocca a Carlo Nicolini. Il preparatore atletico dello Shakhtar è intervenuto ai microfoni di TvPlay sottolineando: “Il Porto ha sfruttato i nostri errori ma l’arbitro ha condizionato la gara” per poi continuare: “Abbiamo fatto un cammino importante, peccato per l’eliminazione“.

Amaro in bocca dunque per qualche decisione del direttore di gara ma anche la consapevolezza di aver fatto il meglio possibile in un girone comunque non semplice. Ora l’Europa League con la voglia di vivere una competizione da protagonista a partire dai sedicesimi di finale.

Carlo Nicolini e l’elogio a Sudakov: “E’ pronto per la Serie A”

Tra i giocatori di maggior talento dello Shakhtar non possiamo non parlare di Sudakov, obiettivi di mercato della Juventus. Classe 2002, può essere impiegato sia come mezzala sia come trequartista alle spalle della prima punta. Contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione che sembra poter essere superiore ai 20 milioni di euro.

A tal proposito ha parlato proprio Carlo Nicolini che ha sottolineato: “E’ un ragazzo che sta crescendo tantissimo, è pronto per la Serie A ma non è l’unico ad essere attenzionato della nostra rosa“. Squadra di talento, con giocatori forti e la voglia di mettersi in mostra nella fase finale dell’Europa League a partire da Sudakov il cui approdo in Serie A sembra ormai ad un passo. Nelle prossime sessioni di mercato sapremo di più sul futuro di un giocatore che sembra destinato ad essere grande protagonista del palcoscenico calcistico dei prossimi anni.