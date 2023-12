Milan, Leao risponde ai fischi di San Siro: “Continuate a parlare”

Fischiato al momento della sostituzione nell’ultimo match di campionato, Leao ha voluto rispondere sui social con parole forti

Nell’ultimo turno di campionato, che ha chiuso il 2023, il Milan ha battuto uno a zero il Sassuolo grazie alla rete di Pulisc all’ora di gioco. Vittoria importantissima che permette ai rossoneri di chiudere l’anno nel migliore dei modi e allontanare le voci di crisi dopo il pareggio in casa della Salernitana. Il primo posto dista nove punti e, per rientrare nella lotta scudetto, serve cambiare passo.

Pioli può contare su una rosa di qualità con giocatori in grado di trascinare la squadra e cambiare il corso delle partite da un momento all’altro. Uno di questi è, senza ombra di dubbio, Leao: il Milan non può fare a meno del talento portoghese considerando le sue qualità dal punto di vista realizzativo, nell’uno contro uno e nel creare la superiorità numerica.

Contro il Sassuolo non è stata la miglior prestazione da parte di Leao da quando veste la maglia rossonera. Il classe 1999 non è riuscito a fornire il solito contributo a livello offensivo. La partita del portoghese è durata ottantuno minuti quando Pioli ha deciso di sostituirlo per mandare in campo Chukwueze: una sostituzione che ha fatto rumore dal momento che una parte dello stadio ha fischiato l’attaccante.

Leao risponde ai fischi: “Le critiche mi caricano”

Quattro gol e cinque assist tra campionato e Champions League: questo il rendimento di Leao fino a questo momento. Il giocatore, che ha dovuto saltare anche alcune partite per infortunio, è elemento imprescindibile all’interno della rosa del Milan. Da un giocatore con le sue caratteristiche ci si aspetta sempre qualcosa in più.

L’attaccante non segna, in campionato, dal match contro il Verona dello scorso ventitré settembre: serve un cambio di passo importante perché la squadra ha assolutamente bisogno del suo contributo per vivere un 2024 da protagonista. I fischi di ieri sono stati, forse, ingenerosi nei confronti di Leao ma non sembrano aver scalfito minimamente il talento portoghese.

In un post Instagram dove il giocatore ha salutato il 2023, ad accompagnare le immagini degli assist e dei gol), anche una scritta che assume un grande significato: “Le critiche mi caricano. Continuate a parlare, io rispondo sul campo”. Dichiarazioni forti nei confronti di chi ha accompagnato la sua sostituzione con i fischi. Parole che dimostrano come Leao sia già proiettato verso il nuovo anno con la voglia di prendere in mano il suo Milan e trascinarlo verso grandi traguardi sia in campionato sia in ambito europeo.