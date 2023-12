PAGELLE E TABELLINO MILAN-SASSUOLO 1-0: Bennacer ispirato, Leao e Giroud appannati

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Sassuolo, match valevole per la diocettesima giornata del massimo campionato italiano

Al Milan basta un gol di Pulisic per portare a casa la vittoria contro il Sassuolo, in un match valevole per la diciottesima giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo privo di emozioni, i rossoneri la sbloccano prima dell’ora di gioco, con l’americano, che sfrutta al meglio un assist di Ismaël Bennacer, tra i migliori dei rossoneri. Deludono Leao e Giroud

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Calabria 6,5

Kjaer 6,5 – Dall’80’ Simic s.v.

Hernandez 7

Florenzi 6

Loftus-Cheek 5,5 – Dal 74′ Zeroli 6

TOP Bennacer 7 – In un primo tempo incolore del Diavolo è lui a provarci con maggiore convinzione, tirando per ben due volte verso la porta. Si mette in mostra anche con un lancio perfetto, che Rafa Leao non sfrutta. Poi lascia il segno, prima di lasciare il campo, con l’assist vincente per la rete di Christian Pulisic. Peccato che adesso farà le valigie per volare in Africa. Dal 63′ Adli 5,5

Reijnders 6

Pulisic 7

Giroud 5 – Dal 63′ Jovic 6

FLOP Leao 5 – Bastano i fischi di San Siro per raccontare la partita di Leao. Il portoghese fatica a rendersi pericoloso, manca di brillantezza e non riesce mai ad accendere la luce, scartando gli avversari come lui di solito fa. Dall’80’ Chukwueze s.v.

All. Pioli 6

SASSUOLO

Consigli 6

Toljan 6

Erlic 6 – Dal 450 Tressoldi 5

Ferrari 5,5

Pedersen 6

Henrique 6

Thorstvedt 6,5

Berardi 6 – Dal 70′ Castillejo 5,5

Bajrami 5 – Dal 64′ Volpato 5,5

Lauriente 5

Pinamonti 5

All. Dionisi 5,5

TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović, Traorè. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Pedersen; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi, Viti; Lipani; Álvarez, Castillejo, Ceide, Mulattieri, Volpato. All.: Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

GOL: 58′ Pulisic (M)

AMMONITI: 88′ Castillejo (S)

ESPULSI: