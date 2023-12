L’accordo salta sul più bello: gode solo la Juve

Accordo saltato almeno per il momento e la Juventus può esultare: Giuntoli pronto a chiudere l’affare

Kalvin Phillips al centro del calciomercato invernale. Il centrocampista inglese è ormai arrivato ai titoli di coda della sua esperienza al Manchester City. Lui vuole andare via e il club è disposto ad accontentarlo.

Anche Guardiola pubblicamente ha dato il via libera alla sua cessione, ma dalle parole ai fatti non sempre è così semplice e, infatti, le trattative che lo riguardano vanno per le lunghe. Juventus e Newcastle sono le società che più di tutte vorrebbero averlo nella seconda metà di stagione.

I Magpies, in particolare, stanno provando ad accelerare e a chiudere la trattativa con i campioni d’Europa, ma le cose non sembrano procedere nel verso giusto. Lo riferisce ‘Team Talk’ che racconta di come il Manchester City avrebbe chiesto al Newcastle l’obbligo di riscatto al termine della stagione per il prestito di Phillips.

Una formula che non va giù al club bianconero che cerca un prestito secco e non è disposto ad andare oltre un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, le ultime su Phillips e il Newcastle

Una situazione in cui si inserisce anche la volontà del calciatore che, stando alla stessa fonte, avrebbe fatto sapere al Manchester City e a Guardiola il suo desiderio di trasferirsi al Newcastle.

Serve l’accordo tra le parti ora e finché manca resta in gioco anche la Juventus che non ha mai mollato la presa sul centrocampista inglese, ma non ha neanche affondato mai il colpo. I bianconeri di Torino sono al momento indietro nella corsa al 28enne, anche perché Giuntoli – come del resto il Newcastle – non sarebbe disposto a trattare per un acquisto a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Per la Juve però c’è anche un vantaggio: il desiderio del City di non cederlo ad un’altra compagine inglese. Tutto ancora in gioco quindi con le prossime settimane decisive per il futuro di Phillips.