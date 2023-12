Una stangata dopo l’altra: mercato bloccato

Il club finisce nei guai, arriva la sanzione da parte della FIFA: mercato bloccato e niente acquisti, ecco cosa è successo

La sessione invernale di calciomercato sta per iniziare e le società stanno iniziando a preparare le proprie strategie. Da rivedere, in qualche caso, alla luce degli ultimi accadimenti. In Italia, la mancata proroga del Decreto Crescita influirà sicuramente sui possibili acquisti di gennaio.

Per molti club, le difficoltà economiche saranno sicuramente da tenere in conto per la possibilità di effettuare o meno movimenti di un certo tipo. C’è però una società che sa già che il proprio mercato sarà bloccato, senza la possibilità di effettuare acquisti, per effetto di una sanzione ricevuta dalla FIFA.

Fifa, mazzata al San Lorenzo: sessione di mercato bloccata, il caso Gordillo

L’organo del calcio mondiale si è pronunciato in maniera sfavorevole nei confronti del San Lorenzo. Il club argentino paga quanto accaduto con Yeison Gordillo, difensore colombiano che ha militato tra le proprie fila tra il febbraio del 2021 e l’agosto del 2022.

Come dalla ricostruzione di ‘Tyc Sports’, il giocatore avanzava pretese dalla società argentina per un milione e mezzo di dollari, più interessi, di stipendi non ricevuti. Dopo la rescissione del contratto con il San Lorenzo, nell’estate 2022, era passato alla Junior, in Colombia. Da lì, ha poi giocato alla Union Santa Fè e oggi al Velez Sarsfield. Il 31enne si è visto riconoscere la legittimità della propria pretesa e la FIFA è intervenuta sanzionando il San Lorenzo per la sua condotta irregolare.