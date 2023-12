Caos in Serie A: salta proroga Decreto Crescita, cambia il mercato di gennaio

Le ultime sul Decreto Crescita. la scelta destinata a cambiare il calcio italiano e il mercato, a partire da gennaio

Brutte notizie per il mondo del calcio e per le squadre che negli ultimi anni hanno investito tanto all’estero, sfruttando le agevolazioni fiscali date dal Decreto Crescita.

Nelle ultime ore si era dato per certa la proroga, fino al 29 febbraio, della legge, ma nulla da fare: secondo fonti governative, dopo una ‘accesa discussione’ in Consiglio dei ministri, non è arrivato il via libera: da gennaio così scatterà la stretta, introdotta con uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

E’ evidente che questa decisione cambierà il mercato a partire già da gennaio. Investire all’estero non avrà più gli stessi vantaggi. Stamani si era ipotizzato di anticipare alcuni colpi, programmati per l’estate, nella prossima sessione di mercato. Ora tutto è nuovamente destinato a cambiare.