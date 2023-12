Ranieri perde un titolare: c’è lesione

Problema non di poco conto per Ranieri che perde un titolare. Il giocatore ha rimediato una lesione e sarà fuori per diverso tempo

Nell’ultima giornata del 2023, il Cagliari affronta l’Empoli in un vero e proprio scontro salvezza: il club neopromosso ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, il due a uno contro il Sassuolo mentre i ragazzi di Andreazzoli non vincono dal successo in casa del Napoli. Si preannuncia un match intenso tra due squadre a cui servono assolutamente i tre punti.

Ranieri, per questa delicata sfida, dovrà fare a meno di un titolare: stiamo parlando di Nandez, classe 1995 e grande protagonista stagionale con tredici partite disputate e un gol realizzato. Punto fermo della rosa del Cagliari e giocatore a cui è molto difficile rinunciare.

Dal punto di vista tattico può essere impiegato sia come mezzala sia come terzino destro ma anche nel ruolo di centrale di centrocampo: una duttilità che permette alla squadra di avere diverse soluzioni all’interno dei novanta minuti. Ecco perché la sua assenza, in un match fondamentale come quello contro l’Empoli, rischia di avere un peso decisamente importante.

Nandez, salta Cagliari Empoli: le condizioni del giocatore

Il centrocampista del Cagliari si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al gracile della coscia sinistra. Per Nandez dunque si prevede uno stop di diverso tempo con il giocatore che non salterà solamente l’Empoli.

Una tegola importante per Ranieri considerando l’importanza di un giocatore fondamentale per la corsa salvezza del Cagliari.