DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo | Formazioni UFFICIALI LIVE

La quindicesima giornata di Serie A si chiude con Cagliari-Sassuolo, sfida che mette in palio punti importanti per la lotta salvezza

Caratterizzata dalla vittoria della Juve sul Napoli e dalla caduta del Milan in casa dell’Atalanta per quanto riguarda i piani alti della classifica, la quindicesima giornata di Serie A si conclude con una sfida molto importante nella lotta per non retrocedere.

Alle 20.45 è, infatti, previsto il fischio d’inizio di Cagliari-Sassuolo. Reduce dalla sconfitta contro la Lazio, la squadra allenata da Claudio Ranieri va a caccia di una vittoria che la proietterebbe a quota 13 punti, fuori dalla zona salvezza. L’undici di Alessio Dionisi, dal canto suo, ha bisogno di tornare al successo per riavvicinarsi alla parte sinistra della classifica.

Un’impresa che i neroverdi dovranno tentare di centrare senza gli squalificati Daniel Boloca e Domenico Berardi. Ance i rossoblu dovranno fare a meno per squalifica di un mediano titolare: Antoine Makoumbou. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Cagliari-Sassuolo: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma lunedì 11 dicembre alle 20.45, Cagliari-Sassuolo sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Ecco le probabili formazioni del match:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola, Oristanio; Lapadula. All. Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, M.Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: