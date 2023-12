Napoli-Monza probabili formazioni: Mazzarri in emergenza, c’è Raspadori con Zerbin

Le probabili formazioni di Napoli-Monza, partita valida per la 18a giornata della Serie A 2023-2024: Mazzarri con tanti assenti

E’ un Napoli in cerca di riscatto quello che si presenterà in un Maradona tutto esaurito in questo pomeriggio di Serie A post natalizio. Il periodo festivo aiuta a riempire lo stadio, che dovrà essere il 12° uomo in campo per gli azzurri, in grande difficoltà.

I campioni d’Italia in carica hanno uno score terribile tra le mura amiche, avendo totalizzato appena 10 punti, con 13 gol subiti. E’ un rendimento leggermente migliore della zona retrocessione (15° in assoluto) con solo Verona, Sassuolo, Salernitana, Udinese ed Empoli che hanno fatto peggio.

Altalenante il percorso del Monza in trasferta, invece, con 8 punti conquistati in altrettante partite. La squadra di Palladino è 11a in classifica ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Milan. Il calendario non favorevole ha rallentato il percorso di Colpani e compagni, che vogliono tornare a vincere.

Napoli-Monza, le probabili formazioni della partita

Numerose le assenze in casa Napoli, in primis quelle di Victor Osimhen (squalificato e già partito per la Nigeria in vista della Coppa d’Africa) e Matteo Politano (anche lui assente per il rosso rimediato contro la Roma). Out per infortunio anche Natan e Olivera. Dubbi su Lobotka in mezzo al campo, con Cajuste che spinge. In avanti, insieme a Kvara e Raspadori ci sarà Zerbin, anche se scalpita Lindstrom.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All: Palladino

Napoli-Monza, dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Monza valida per la 18a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Monza

La prima gara del 2024 per il Napoli sarà contro il Torino ed equivarrà anche all’ultimo turno del girone d’andata. Quello di ritorno si aprirà con il derby contro la Salernitana, prima della sfida di Supercoppa italiana contro la Fiorentina.

Per il Monza, invece, spazio alla sfida contro il Frosinone in trasferta. A metà gennaio toccherà affrontare l’Inter e poi volare nuovamente fuori casa contro l’Empoli a caccia di punti preziosi per la salvezza.