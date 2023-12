“Il Milan è già in vendita”: la rivelazione inattesa sui rossoneri

Il futuro del Milan potrebbe vivere presto un ulteriore ribaltone: la società è già al lavoro per la cessione, le indiscrezioni

L’era Red Bird al Milan, con Gerry Cardinale al timone, potrebbe durare meno del previsto. Le notizie che circolano negli ultimi tempi sul club rossonero parlano di una nuova possibile rivoluzione e, da questo punto di vista, sembrerebbero esserci delle conferme.

Nelle ultime settimane, si è parlato molto del viaggio negli emirati di Cardinale per trovare nuovi investitori. Ma il ribaltone potrebbe essere ancora più radicale. Su ‘X’, Eid Al-Mashal, firma sportiva del quotidiano saudita ‘Al-Youm’, ha tratteggiato scenari che potrebbero portare presto all’addio degli americani alla guida del Diavolo. “Cardinale ha già messo in vendita gran parte delle azioni del gruppo Red Bird legate al Milan – ha spiegato – La cessione del club è già iniziata, nella sua recente visita in Medio Oriente. Non solo Pif e Investcorp, ma in gara anche altri fondi che fin qui non sono stati citati. La situazione finanziaria è delicata e il proprietario del Milan deve rientrare dai debiti”. Le prossime settimane potrebbero essere più calde che mai.