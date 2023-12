Dall’Inter alla Juventus: blitz Giuntoli e addio indolore

La Juventus si muove sul mercato: nuova offensiva di Giuntoli per anticipare anche la concorrenza dell’Inter

Asse inglese caldo per la Juventus. Ai soliti noti Phillips e Hojbjerg, si aggiunge infatti il profilo di Charlie Patino per la ‘Vecchia Signora’.

Il Dt Giuntoli lavora anche con vista giugno e prossimamente ha in programma un nuovo blitz a Londra: non solo per cercare di accelerare per un centrocampista più esperto in grado di dare subito una mano ad Allegri a gennaio, ma anche per trattare con l’Arsenal il baby classe 2003 attualmente in prestito allo Swansea in Championship. La Juve segue da diverse settimane Patino, obiettivo sensibile della dirigenza della Continassa come confermato anche a TvPlay dall’intermediario Fratini: “Piace un po’ a tutti, pure a Juventus e Milan. È un tuttocampista e tra i 50 giovani più forti al mondo“.

Calciomercato Juventus, c’è anche l’Inter nella corsa a Patino

Per l’Arsenal il 20enne talento con passaporto spagnolo non è incedibile, soprattutto di fronte a un’offerta superiore ai 20 milioni di euro.

E la Juventus potrebbe mettere sul piatto la carta Kean, profilo che stuzzica e non poco i ‘Gunners’ per rinforzare l’attacco. Giuntoli non vuole perdere tempo vista la concorrenza e nei prossimi giorni tornerà a Londra per capire i margini di trattativa con l’Arsenal. Anche perché su Patino – come scrive ‘Tuttosport’ – ci sarebbe anche un sondaggio della rivale Inter, che vuole cautelarsi nel caso arrivi un assegno irrinunciabile dall’Arabia Saudita per Calhanoglu (il turco finora ha comunque respinto tutte le offerte). Il sacrificio di Kean, inoltre, sarebbe indolore considerando l’esplosione di Yildiz nel reparto offensivo di Allegri.