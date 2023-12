L’Inter beffa la Juve: il colpo arriva subito

I nerazzurri anticipano l’affare e sono pronti a regalare il giocatore a Simone Inzaghi già durante il mercato di gennaio

L’Inter potrebbe mettere a segno un doppio colpo a gennaio. Non solo Buchanan per Simone Inzaghi, ma anche un difensore centrale.

I nerazzurri, secondo quanto riporta il portale francese, FootMercato, sarebbero in pole position per mettere le mani su Tiago Djalò. Beppe Marotta segue il calciatore 23enne, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, davvero da tempo. La novità di giornata è legata alle tempistiche dell’operazione: l’Inter, infatti, sarebbe pronta ad acquistarlo nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Inter, sfida a Juve e Atletico Madrid per Djalò

I nerazzurri sarebbero dunque intenzionati a pagare un indennizzo al Lille per prendere subito il giocatore e per battere la concorrenza di altre squadre, interessate al classe 2000.

Secondo FootMercato, infatti, anche Juventus e Atletico Madrid sarebbero sulle tracce di Djalò. Il giocatore, che in passato ha vestito per pochi mesi la maglia del Milan, può dunque lasciare la Ligue 1 nei prossimi giorni.

L’Inter guarda ai calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno e Djalo potrebbe non essere l’unico che Marotta può soffiare alla Juventus. In cima alla lista di Marotta c’è infatti il nome di Zielinski: come raccontato su Calciomercato.it, i nerazzurri sono pronti a battere la concorrenza delle altre squadre, con un’importante offerta, mettendo sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro più bonus