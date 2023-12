Kean a Londra: arriva la conferma per lo scambio con la Juventus

La Juventus si muove su più fronti sul mercato: possibile scambio in Premier League per i bianconeri, Kean il sacrificato di Giuntoli a gennaio

Asse caldo in Inghilterra per la Juventus. Non c’è solo infatti l’obiettivo Phillips dal Manchester City per il club bianconero.

Allegri infatti preferirebbe Hojbjerg per caratteristiche al nazionale inglese, fuori dai progetti di Guardiola nella compagine campione d’Europa. C’è una sostanziale differenza comunque tra i due: Phillips arriverebbe in prestito fino a giugno, mentre per il danese il Tottenham vorrebbe incassare una somma non inferiore ai 25 milioni di euro o inserire l’obbligo di riscatto. La Juventus intanto è al lavoro per trovare la soluzione più consona alle esigenze di Allegri, che ha bisogno di un nuovo tassello per rimpolpare la mediana dopo le squalifiche per il resto della stagione di Pogba e Fagioli.

Calciomercato, la Juve non molla Patino: conferme sullo scambio con Kean

Ma Oltremanica come dicevamo non ci sono soltanto Phillips e Hojbjerg sotto la lente d’ingrandimento della ‘Vecchia Signora’.

Giuntoli e Manna hanno messo tra gli obiettivi anche Charlie Patino, giovane centrocampista di proprietà dell‘Arsenal ma in prestito nella stagione in corso allo Swansea. Il classe 2003 è un profilo che piace particolarmente al club bianconero e per strapparlo ai ‘Gunners’ potrebbe essere sacrificato Moise Kean in attacco. La conferma all’operazione arriva dal giornalista Paolo Paganini sull’indiscrezione lanciata dall’intermediario Fratini: “Missione inglese per Giuntoli. Il profilo che interessa la Juventus per ingaggio, caratteristiche tecniche (regista) è Patino. Con Kean a Londra“, scrive su Twitter Paganini. Da capire nelle prossime settimane se realmente la Juve affonderà il colpo per Patino, sacrificando sull’altare del mercato il cartellino di Kean.