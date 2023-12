Inter, anche un attaccante: l’annuncio in diretta scuote gli interisti

Si è parlato anche di calciomercato nella diretta Twitch di Tv Play. Da Bonucci alle mosse dei nerazzurri di Inzaghi, il focus

Sebastien Frey è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play toccando diversi temi di attualità, da Bonucci-Roma alla situazione del Napoli passando per la Juventus.

Si parte dal Napoli, con l’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina che va all’attacco del patron De Laurentiis: “La gestione del post scudetto ha dimostrato che le scelte sono state tutte sbagliate. Ha preso un allenatore che non voleva, non caso al primo errore è stato messo in discussione creando un’atmosfera che ha messo in dubbio tutto il lavoro svolto fino a quel momento. La scelta di Garcia è stata sorprendente per tutti, ma il feeling con De Laurentiis non è mai scattato e secondo me ha fatto una figuraccia”.

Frey si proietta poi su Juve-Roma: “Anche se non gioca bene, la Juventus è sempre solida e anche con i giallorossi giocherà la solita partita. Vedo la squadra di Mourinho in una situazione senza dubbio più preoccupante: Spinazzola è sul mercato, Mancini con la pubalgia e Dybala che non è al massimo. A livello psicologico, poi, non sarà sereno visto che rientra dall’infortunio. Io vedo l’undici di Allegri messo meglio in questo momento, ma sarà una partita di alto livello agonistico con la Roma che cercherà di aggredire gli avversari”.

A proposito di Roma, Frey boccia l’ipotesi Bonucci e un affare che ha comunque subito una brusca frenata come raccontatovi da Calciomercato.it: “A Mourinho serve un difensore, ma sono scettico sul fatto che possa essere lui il profilo ideale. Ha fatto la storia della Juve, tuttavia ora non è più un giocatore da squadra importante”.

Dalla Roma all’Inter, attesa domani dal Genoa di Gilardino e al lavoro sul mercato per chiudere l’operazione Buchanan. Secondo Frey, a Inzaghi servirebbe anche un attaccante perché “Sanchez sta facendo fatica”.

Frey a Tv Play: “Donnarumma patrimonio del calcio italiano”

Frey conclude con una riflessione su Donnarumma legata alle ultime prestazioni, condite da degli errori, di Maignan.

“Maignan ha raggiunto un livello molto importante, ma non dimentichiamoci Donnarumma. Gli errori fanno parte del percorso di ogni portiere, ma ‘Gigio’ è un grande patrimonio del calcio italiano”.