Palladino via dal Monza: fissata la dead line

Palladino e il Monza chiudono l’esperienza a fine stagione: fissata la dead line per l’addio.

Tra gli allenatori emergenti del calcio italiano, Raffaele Palladino si presenta come uno dei più promettenti. Il tecnico campano ha iniziato la sua avventura in panchina nelle giovanili del Monza, per poi proseguire brevemente nella formazione della Primavera e fare subito il salto in prima squadra, a causa dell’esonero di Stroppa avvenuto ad inizio della scorsa stagione.

Palladino è riuscito subito a scuotere i ragazzi, imprimendo un certo tipo di gioco e dando un’identità al Monza. Così, il mister è riuscito a conquistare la fiducia in primis di Berlusconi e poi della squadra. Confermato per il nuovo anno sulla panchina e con un contratto che lo lega alla società brianzola fino al 2024, Raffaele ora diventa uno degli allenatori più interessanti per i club di Serie A in vista della prossima stagione.

Galliani Jr: “Se tutti vorranno Palladino, il Monza sarà andato benissimo”

Nel corso della diretta quotidiana su TvPlay, è intervenuto Gianluca Galliani, imprenditore e figlio di Adriano Galliani, ad del Monza. Nello spazio dedicato all’intervista del dirigente, si è parlato del momento del club – il quale arriva all’ultima sfida del 2023 non in formissima – ma anche del futuro di Palladino.

Il Napoli, prossimo avversario del Monza, avrebbe messo nel mirino proprio il mister di Mugnano di Napoli, sempre stato avversario degli azzurri anche da calciatore. “Basta perdere tre partite di fila per far cambiare i giudizi e le opinioni su un allenatore – spiega Galliani Junior ai microfoni di TvPlay – Se a fine stagione tutti vorranno Palladino significa che il Monza avrà fatto un grande campionato. Ma penso che su queste cose bisognerà valutare come andranno le ultime partite“.

Insomma, il figlio dell’amministratore delegato del club brianzolo annuncia praticamente che tutto sarà rimandato al termine della stagione, considerando poi che Palladino dovrà ascoltare l’eventuale offerta della società per restare un’altra stagione o lasciarsi senza rinnovare il contratto. In ogni caso, diversi top club in Serie A, come Milan, Napoli o magari la Roma, potrebbero essere particolarmente interessate agli sviluppi che si vedranno al termine dell’anno.