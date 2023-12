Palladino e la frase galeotta sul Milan: “Mi è sempre piaciuto”

Monza di scena domani a San Siro contro il Milan: le dichiarazioni alla vigilia del tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino

Il Monza viaggia con una media da zona Europa e domani a mezzogiorno sarà di scena a San Siro contro un Milan che ha dovuto invece dire addio alla Champions League.

Raffaele Palladino ha incassato domenica scorsa tre punti pesanti con il Genoa, ma invita i suoi non sedersi sugli allori per cercare di puntare ancora più in alto e magari ritagliarsi una nuova impresa. Il Milan, a differenza di Juventus e Inter, è l’unica big del campionato contro cui il Monza ha sempre perso in Serie A: “È una bella classifica, vincere aiuta a vincere. Ti dà autostima, morale e positività per continuare a fare bene. Questa è stata una bella settimana per tutto il gruppo. Sapete però come la penso: noi scendiamo in campo per mettere in difficoltà qualsiasi avversario con il nostro gioco e le nostre idee“, le parole della vigilia dell’allenatore dei brianzoli in conferenza stampa.

Una partita inevitabilmente speciale per l’ex Adriano Galliani, considerando il passato e i trionfi con il ‘Diavolo’ nell’era Berlusconi: “Per lui sarà una settimana particolare, è sempre speciale per il dottore incontrare il Milan. Specialmente domani, nella prima tra Monza e Milan senza il presidente Berlusconi. Sarà un’emozione diversa rispetto al solito – sottolinea Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Lui non ci ha chiesto niente, anche perché ci sta sempre vicino ogni giorno e per noi la sua presenza è fondamentale. Anzi, vorremmo essere noi a fargli un regalo e dargli una soddisfazione domani visto che con il Milan non siamo ancora riusciti a fare punti“.

Palladino alla vigilia di Milan-Monza: “Voglio fare un regalo a Galliani”

Palladino dribbla invece la domanda sulla corsa scudetto e sul possibile rientro nella lotta al titolo dei rossoneri, al momento distanti da Inter e Juventus.

L’allenatore brianzolo si fa ‘scappare’ indirettamente anche un elogio al Milan che non passa inosservato, visto che l’ex attaccante resta uno possibili candidati la prossima estate a rimpiazzare Pioli sulla panchina del ‘Diavolo’: “Sono una squadra forte e come tutte le grandi squadre riescono a sopperire alle assenze. Lo abbiamo visto con la vittoria di Newcastle, che gli darà ulteriore spinta per fare bene domani. Sono sicuro che adesso lotteranno per vincere l’Europa League e anche negli ultimi anni hanno sempre fatto bene in campo internazionale. È una società che mi è sempre piaciuta. Domani sarà una partita molto complicata: servirà la partita perfetta, non dovremo sbagliare niente e i particolari faranno la differenza”.

Palladino infine, dalla sala conferenze dell’U-Power Stadium, fa il punto sulla formazione tra rientri e assenze: “Ad eccezione di Pablo Marì, che ha fatto differenziato questa settimana per un fastidio muscolare, abbiamo recuperato tutti. Izzo e Vignato hanno lavorato con la squadra e hanno dato delle risposte positive”.