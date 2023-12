Bonucci alla Roma: “Perfetto dieci anni fa”

Le dichiarazioni del giornalista a TvPlay in merito al possibile trasferimento dell’italiano in giallorosso

La vittoria contro il Napoli ha permesso alla Roma di passare un sereno Natale. Un 2 a 0 che ha portato i giallorossi a superare in classifica proprio gli azzurri di Mazzarri e di tenere il passo del Bologna, quarto in classifica.

L’obiettivo di José Mourinho e della sua squadra è quello di qualificarsi in Champions e magari provare a vincere l’Europa League. Una Roma che è pronta ad intervenire sul mercato per migliorare la propria rosa e il nome più caldo in questo ore è sicuramente quello di Leonardo Bonucci, per il quale c’è stato un’accelerata importante.

Il possibile approdo dell’ex Juve in giallorosso sta facendo discutere parecchio: “Bonucci quando è andato via dalla sua comfort zone ha fatto sempre male – avverte Maurizio Pistocchi, ai microfoni di TvPlay -. Al Milan è stato un mezzo disastro. Capisco la Roma che voglia un giocatore esperto per cercare di approdare in Champions. Se avesse 10 anni in meno, Bonucci sarebbe perfetto per la Roma”.

Roma, Pistocchi: “La sfida contro i bianconeri dirà molto”

Maurizio Pistocchi, poi, esalta il lavoro di José Mourinho. Come detto, la Roma si è rilanciata con il successo contro il Napoli, ora però c’è da sfidare la Juve:

“Mourinho è stato bravissimo a coagulare il pubblico con la sua squadra – prosegue il giornalista -. Ha fatto una squadra molto difficile da affrontare, la Roma dipende molto dai suoi attaccanti. Deve crescere dal punto di vista della qualità del gioco. La gara contro i bianconeri dirà molto sul prosieguo della stagione. La Roma unisce fisicità alla continua ricerca dello sviluppo. La squadra giallorossa gioca un calcio per vincere”