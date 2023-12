De Paul alla Juventus: la decisione è appena arrivata

La Juventus segue ormai da settimane anche Rodrigo De Paul per rinforzare il centrocampo sul calciomercato

La Juventus deve preparare il delicato match contro la Roma: una sfida fondamentale per i bianconeri che devono vincere per continuare ad inseguire l’Inter capolista. Non solo il campo ma anche il mercato con la società pronta ad essere protagonista nella prossima sessione invernale. L’obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri in modo da aumentare le chance di vincere lo scudetto.

Il reparto maggiormente attenzionato è, per forza di cose, il centrocampo dove la coperta è troppo corta a causa delle vicende che hanno coinvolto Pogba e Fagioli. Le soluzioni alternative non mancano (Cambiaso da mezzala) ma è chiaro come serve almeno un rinforzo per dare al tecnico una risorsa in più.

Diversi i giocatori attenzionati e tra questi troviamo anche de Paul. Il classe 1994 conosce molto bene il campionato italiano avendo vestito la maglia dell’Udinese e questo aspetto non può non essere preso in considerazione. Dal punto di vista tattico può essere impiegato sia da mezzala sia da trequartista e alle spalle della punta: una duttilità che lo renderebbe perfetto per il sistema di gioco di Allegri, il 3-5-2.

La Juventus ha bisogno di un giocatore con queste caratteristiche: fisico, tecnico e con la possibilità di cambiare il corso del match da un momento all’altro. I bianconeri però non hanno fatto i conti con l’Atletico Madrid.

De Paul-Juve, nulla da fare: il centrocampista resta all’Atletico

Come riportato dal mundodeportivo, la Juventus sembra aver chiesto informazioni all’Atletico Madrid per quanto riguarda de Paul e la risposta dei Colchoneros è stata piuttosto netta. Il club spagnolo infatti ha chiuso la porta ad una possibile cessione del centrocampista nella prossima sessione di mercato.

L’Atletico non ha nessuna intenzione di cedere un giocatore così importante nel bel mezzo della stagione considerando anche gli obiettivi che il club vuole raggiungere. Simeone vuole giocarsi le proprie carte in Liga fino alla fine e il doppio confronto con l’Inter, in Champions League, offre buone possibilità di passaggio del turno.

In questa stagione, de Paul ha disputato (tra tutte le competizioni) diciannove partite fornendo due assist, entrambi in campionato. Tolte le partite saltate per infortunio, il centrocampista è sempre stato preso in considerazione da Simeone e il suo contributo può essere fondamentale per raggiungere i vari obiettivi.

Nel mercato le cose possono cambiare da un momento all’altro ma il destino di de Paul, contratto in scadenza nel 2026, è destinato ad essere ancora all’Atletico Madrid. La decisione coinvolge direttamente la Juventus che, per rinforzare il proprio centrocampo, dovrà cambiare obiettivo.