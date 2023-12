Buchanan all’Inter, l’annuncio dal Belgio: “Accordo raggiunto”

L’esterno canadese sempre più vicino ai nerazzurri in vista del calciomercato di gennaio

Proviene dal Canada il regalo chiesto da Simone Inzaghi ai dirigenti dell’Inter per questo Natale. Una richiesta fino a pochi giorni fa inaspettata da parte del tecnico nerazzurro, ma divenuta necessaria per via dell’intervento improvviso cui si è sottoposto Juan Cuadrado per un serio problema al tendine d’Achille.

Il profilo corteggiato dai nerazzurri per il ruolo di vice Dumfries, com’è noto, è quello di Tajon Buchanan. Come raccontato dalla nostra redazione, da giorni la trattativa tra Inter e Bruges è ben impostata, in attesa del via libera definitivo da parte di Steven Zhang. Il presidente interista dovrà infatti autorizzare Marotta e Ausilio a poter investire un extra budget inizialmente non previsto, utilizzando preferibilmente la formula del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione.

Conferme intorno all’operazione sono arrivate nelle scorse ore direttamente dal Belgio, come riferito dal giornalista Sacha Tavolieri. Secondo il cronista, il Bruges avrebbe infatti accettato l’offerta nerazzurra da circa 10 milioni di euro più bonus per il passaggio di Buchanan a Milano. L’esterno canadese, inoltre, avrebbe pure raggiunto l’intesa contrattuale con l’Inter sulla base di un accordo da cinque anni.

Calciomercato Inter, vicina la chiusura per Buchanan

Quello legato a Buchanan è un colpo che in casa Inter assume diversi significati e che viene preparato da oltre un anno.

L’esterno del Bruges aveva infatti impressionato il club nerazzurro in occasione del Mondiale di Qatar 2022 disputato con il Canada e da allora era entrato a far parte dei talenti osservati con grande interesse dai dirigenti interisti. Il suo acquisto, inoltre, potrebbe fornire un indizio anche sul futuro di Denzel Dumfries.

E’ vero che il laterale olandese ad oggi viene considerato come titolarissimo da Inzaghi, ma le trattative per il suo rinnovo sono in standby da qualche settimana. In virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2025, qualora entro il prossimo giugno le parti non dovessero avanzare nei dialoghi, in estate l’Inter potrebbe anche considerare una sua cessione. E, alla luce del possibile acquisto di un talento di grande prospettiva come Buchanan, l’olandese farebbe bene a guardarsi sin da subito intorno.