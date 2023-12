Accordo quinquennale con il Manchester City: così dice addio al Milan

Il Milan rischia di perdere il colpo che sembrava già delineato stando alle voci che arrivano dall’Inghilterra: contratto quinquennale

Tra le tante voci che circondano il Milan in questo periodo, con la posizione di Pioli sempre in primo piano, ce n’è una che sembrava destinata presto a trasformarsi in notizia concreta: l’arrivo del giovane attaccante Matija Popovic.

Il quasi 18enne, di proprietà del Partizan Belgrado, ha dato da tempo il suo assenso al trasferimento al Milan. Come raccontato da Calciomercato.it, negli ultimi tempi è stata la società rossonera ad avere dei piccoli tentennamenti dovuti allo status da extracomunitario del giovane attaccante.

Una situazione che porterebbe il Milan ad occupare l’ultimo slot disponibile, chiudendo la porta ad eventuali occasioni relative a calciatori extra-Ue. Una situazione di stasi che ha ingolosito alcuni club, Manchester City su tutti, ma che non dovrebbe cambiare le carte in tavola: come raccolto dalla nostra redazione, si sta lavorando per ultimare il tutto e consentire a Popovic di vestire rossonero.

Calciomercato Milan, il City non molla Popovic

Dall’Inghilterra però rilanciano l’interesse del Manchester City. Stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, infatti, la società campione d’Europa avrebbe presentato una proposta economicamente molto importante al calciatore, offrendogli un contratto quinquennale e provando così a superare il Milan.

Popovic, in scadenza a fine anno con il Partizan, è uno dei giovani più corteggiati d’Europa e il suo futuro non è ancora stato definito in maniera ufficiale: il Manchester City prova il sorpasso con un ingaggio molto ricco.