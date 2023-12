L’Inter piazza il doppio colpo: “Anche un attaccante”

Le ultime di calciomercato Inter nella diretta Twitch di Tv Play. Da Buchanan al regalo in attacco per Inzaghi

Ampio spazio al calciomercato dell’Inter nella diretta Twitch di Tv Play. Nella sessione di gennaio ormai imminente i nerazzurri saranno grandi protagonisti. Priorità al sostituto di Cuadrado, con Marotta e Ausiio avvicinatisi molto a Buchanan.

“Ci stanno provando sul serio con la solita formula del prestito più obbligo di riscatto”, ha detto Gianluca Rossi a Tv Play in riferimento alla trattativa per il laterale canadese in uscita dal Brugge aperto alla cessione nella finestra invernale, anche perché il calciatore è in scadenza nel 2025 e non vuole rinnovare.

Per Gianluca Rossi, però, il mercato di riparazione dei nerazzurri non sarà limitato solo a un esterno. “Vogliono prendere anche un attaccante” vista la fragilità fisica di Arnautovic e Sanchez, quest’ultimo peraltro nel mirino di club sauditi e messicani per gennaio.

Ma il colpo difficilmente Taremi (obiettivo per giugno), anche perché il Porto si è qualificato agli ottavi di Champions: “Non credo”, ha detto Rossi il quale ha poi fatto il punto su Lautaro, out sia con Lecce che con Genoa per l’infortunio – risentimento muscolare agli adduttori – rimediato col Bologna in Coppa Italia.

“È una cosa lieve, ma non vogliono correre i rischi“.