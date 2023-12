La Juve fa sul serio: Giuntoli anticipa Real e Arabia Saudita

La Juventus sempre a caccia di un centrocampista alla riapertura del mercato invernale. Intanto c’è un sogno per giugno a parametro zero

La Juventus tiene la scia dell’Inter grazie al prezioso successo di Frosinone firmato dal baby Yildiz e dal redivivo Vlahovic.

I bianconeri restano a +4 in classifica sulla capolista di Inzaghi e sabato prossimo ospiteranno la Roma di Mourinho all’Allianz Stadium. Non senza qualche grattacapo di formazione per Massimiliano Allegri, che oltre ad Alex Sandro in difesa non potrà disporre dello squalificato Cambiaso a centrocampo. In mediana è in dubbio anche la presenza di Locatelli per una forte contusione muscolare al fianco, con l’ex Sassuolo che verrà valutato quotidianamente alla Continassa in vista della sfida con i giallorossi. Allegri potrebbe ritrovarsi ancora con la coperta corta a metà campo e intanto il nome di Kalvin Phillips resta caldo in casa Juve per la riapertura del mercato. Il nazionale inglese è fuori dal progetto Guardiola al Manchester City, come ha ammesso peraltro nei giorni scorsi anche il tecnico spagnolo.

Calciomercato Juventus, sogno Kroos: c’è l’offerta di Giuntoli

Per la Juventus c’è l’ostacolo Newcastle, anche se lo stesso Allegri non sarebbe ancora così convinto dell’arrivo di Phillips e spingerebbe per un profilo con altre caratteristiche.

Chi accontenterebbe sicuramente il tecnico livornese sarebbe Toni Kroos, che ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro. L’esperto centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Real Madrid e sarebbe tentato da una nuova avventura dopo i trionfi in serie con i ‘Blancos’. Kroos deve decidere se chiudere la carriera al Real o valutare altre offerte, tra le quali c’è anche quella della Juve come ha spiegato Paolo Paganini a ‘Rai Sport’. Il Dt bianconero Giuntoli nelle scorse settimane ha sondato tramite l’agente la possibilità di un arrivo in estate dell’ex giocatore del Bayern Monaco, vertice a Montecarlo confermato dallo stesso giornalista. Il Real Madrid prossimamente proporrà il rinnovo per un’altra stagione a Kroos, che intanto viene corteggiato anche dai ricchi club dell’Arabia Saudita: due ostacoli sulla strada della Juventus che sogna l’arrivo a parametro zero del tedesco sotto la Mole.