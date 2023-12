Juventus incerottata: contro la Roma Allegri può perderne 4

La Juventus chiuderà il 2023 con la sfida contro la Roma, ma potrebbe presentarsi in emergenza: Allegri ne ha ben 4 a rischio forfait

Contro il Frosinone è arrivata una vittoria preziosa, non solo per i 3 punti che mantengono vive le speranze di una rimonta-scudetto, ma anche perché si è sbloccato Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz ha dimostrato di essere pronto per dare una mano. Il match contro i Ciociari, però, potrebbe aver portato in dote addirittura tre infortuni ad Allegri.

Nel corso della sfida del Benito Stirpe, il tecnico livornese ha visto uscire dal campo anzitempo Alex Sandro e Locatelli. Il brasiliano ha avuto un risentimento muscolare e oggi verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma il rischio che il suo 2023 sia già terminato è concreto. Il centrocampista azzurro, invece, ha subito un colpo al bacino e i controlli odierni saranno volti a verificare che non ci siano particolari danni. Locatelli è reduce da un infortunio alle costole che gli ha già causato tanto dolore, la sua situazione verrà monitorata fino all’ultimo per il match contro la Roma del 30 dicembre.

Chiesa e McKennie tengono in apprensione Allegri: Roma a rischo

Anche Weston McKennie è uscito acciaccato dalla sfida col Frosinone, zoppicando in maniera vistosa, e nelle prossime ore verrà valutato dallo staff medico bianconero.

Sull’americano non filtra particolare preoccupazione, ma anche la sua situazione resta in bilico in vista dello scontro con i giallorossi. Chi desta maggiore ansia in casa Juve continua ad essere Federico Chiesa: il dolore al ginocchio non gli ha permesso di rispondere presente per la partita contro il Frosinone e la speranza, ora, è quella di recuperarlo in tempo per la Roma. Dovrà sentirsi tranquillo il giocatore che, come ha rivelato Allegri, non era sereno per il fastidio al ginocchio operato. Infine, chi non ci sarà certamente per l’ultima uscita dell’anno è Andrea Cambiaso, squalificato per somma di ammonizioni.