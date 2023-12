La Juve anticipa il Barcellona: firma già a gennaio

Il Barcellona ha messo gli occhi su un difensore a parametro zero per la prossima stagione, ma il suo futuro è alla Juve

La Juventus resta a caccia di rinforzi per gennaio. Le attenzioni sono sempre focalizzate sul centrocampo, dove i bianconeri hanno qualche carenza anche dal punto di vista quantitativo dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. I nomi sono tanti, ma Giuntoli ha bisogno di trovare la pista perfetta, quella che coniughi qualità e sostenibilità economica.

Alcuni giorni fa vi abbiamo aggiornato sulla situazione di Kalvin Phillips, impiegato col contagocce da Guardiola nel Manchester City. Lo stesso manager campione del mondo ha aperto pubblicamente al prestito nonostante la spesa monstre di pochi mesi fa per prelevarlo dal Leeds. In casa Juve c’è ottimismo e si continua a lavorare, con Newcastle e Liverpool interessate ma i Citizens che preferirebbero prestarlo in un altro campionato o comunque non a una diretta concorrente. Non c’è ancora niente di chiuso, ma non si esclude che possa arrivare un’accelerata nei prossimi giorni. Nel frattempo Giuntoli continua a guardarsi intorno, da Hojbjerg a De Paul e Thomas Partey. Tutti nomi che piacciono ma che sono pure molto complicati da raggiungere. Ma la Juve deve dedicarsi pure ai rinnovi di contratto e ce ne sono di spinosi da affrontare.

Il Barcellona valuta l’opzione Rugani, ma la Juve è pronta al rinnovo

Un esempio è quello di Adrien Rabiot, che in estate ha firmato un nuovo contratto ma di durata annuale e per questo la situazione si ripeterà a scadenza. L’altra situazione è quella che riguarda Federico Chiesa, per cui sono sempre vivi gli interessi della Premier League. E a questi va aggiunto anche Szczesny, scadenza 2025. Meno impegnativi saranno sicuramente Gleison Bremer e Daniele Rugani.

Il centrale italiano a meno di clamorosi ribaltoni firmerà, l’agente – come confermato da lui stesso ai microfoni di TVPlay – parla spesso con Giuntoli e il rinnovo del classe ’94 è assolutamente in agenda. Non c’è fretta, ma comunque la trattativa è ben avviata e nei prossimi giorni è in programma l’incontro che dovrebbe dare una svolta definitiva. Intanto in Spagna – più precisamente sul ‘Mundo Deportivo’ – parlano di Rugani come possibile opzione del Barcellona per la difesa l’estate prossima a parametro zero. I blaugrana hanno assoluto bisogno di rinforzare la retroguardia, ma facendo i conti con la situazione finanziaria che resta tutt’altro che florida. L’attuale scadenza al 30 giugno 2024 è ghiotta anche per i blaugrana, che erano stati già accostati all’ex Empoli, ma come detto il suo futuro è destinato a tingersi sempre più di bianconero.